https://1prime.ru/20260930/magnit-873792393.html
"Магнит" запустил сервис доставки посылок
"Магнит" запустил сервис доставки посылок - 30.09.2026, ПРАЙМ
"Магнит" запустил сервис доставки посылок
Мобильное приложение "Магнит Посылки" ритейлера "Магнит" появилось в App Store и Google Play, заметил корреспондент РИА Новости. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:51+0300
2026-09-30T09:51+0300
2026-09-30T09:51+0300
технологии
магнит
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мобильное приложение "Магнит Посылки" ритейлера "Магнит" появилось в App Store и Google Play, заметил корреспондент РИА Новости. Согласно описанию к приложению, "Магнит Посылки" - это сервис доставки по всей России как для физических, так и юридических лиц. "Отправляйте и получайте посылки из 3000+ городов с доставкой от 25", - добавили разработчики. Отзывы к приложению отсчитываются еще с июля. В пресс-службе "Магнита" при этом пояснили РИА Новости, что сервис действует для отправки посылок между физическими лицами. Сейчас он позволяет отправлять посылки друг другу в пределах одного города и уже доступен более чем в 900 городах присутствия "Магнита", и его география будет расширяться. Отмечается, что посылки внутри городов доставляются курьерами "Магнит Доставки" и компаний-партнеров. Стоимость услуги начинается от 99 рублей и зависит от города, расстояния и веса посылки. Междугородняя доставка по России из магазина в магазин тестируется и запустится в октябре, добавили в "Магните". Доставку будет осуществлять "Магнит Пост", используя инфраструктуру ритейлера. Отправитель сможет сдать посылку в "Магните" в своем городе, а получатель заберет ее в магазине в другом. Ранее сервис "Магнит Посылки" работал только для доставки товаров компаний-партнеров сервиса - их сейчас более 180.
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ПРАЙМ
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технологии, магнит
"Магнит" запустил сервис доставки посылок
Мобильное приложение "Магнит Посылки" "Магнита" появилось в App Store и Google Play
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мобильное приложение "Магнит Посылки" ритейлера "Магнит" появилось в App Store и Google Play, заметил корреспондент РИА Новости.
Согласно описанию к приложению, "Магнит Посылки" - это сервис доставки по всей России как для физических, так и юридических лиц.
"Отправляйте и получайте посылки из 3000+ городов с доставкой от 25", - добавили разработчики.
Отзывы к приложению отсчитываются еще с июля.
В пресс-службе "Магнита
" при этом пояснили РИА Новости, что сервис действует для отправки посылок между физическими лицами. Сейчас он позволяет отправлять посылки друг другу в пределах одного города и уже доступен более чем в 900 городах присутствия "Магнита", и его география будет расширяться.
Отмечается, что посылки внутри городов доставляются курьерами "Магнит Доставки" и компаний-партнеров. Стоимость услуги начинается от 99 рублей и зависит от города, расстояния и веса посылки.
Междугородняя доставка по России из магазина в магазин тестируется и запустится в октябре, добавили в "Магните". Доставку будет осуществлять "Магнит Пост", используя инфраструктуру ритейлера. Отправитель сможет сдать посылку в "Магните" в своем городе, а получатель заберет ее в магазине в другом.
Ранее сервис "Магнит Посылки" работал только для доставки товаров компаний-партнеров сервиса - их сейчас более 180.