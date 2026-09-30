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"Магнит" запустил сервис доставки посылок

"Магнит" запустил сервис доставки посылок - 30.09.2026, ПРАЙМ

"Магнит" запустил сервис доставки посылок

Мобильное приложение "Магнит Посылки" ритейлера "Магнит" появилось в App Store и Google Play, заметил корреспондент РИА Новости. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:51+0300

2026-09-30T09:51+0300

2026-09-30T09:51+0300

технологии

магнит

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мобильное приложение "Магнит Посылки" ритейлера "Магнит" появилось в App Store и Google Play, заметил корреспондент РИА Новости. Согласно описанию к приложению, "Магнит Посылки" - это сервис доставки по всей России как для физических, так и юридических лиц. "Отправляйте и получайте посылки из 3000+ городов с доставкой от 25", - добавили разработчики. Отзывы к приложению отсчитываются еще с июля. В пресс-службе "Магнита" при этом пояснили РИА Новости, что сервис действует для отправки посылок между физическими лицами. Сейчас он позволяет отправлять посылки друг другу в пределах одного города и уже доступен более чем в 900 городах присутствия "Магнита", и его география будет расширяться. Отмечается, что посылки внутри городов доставляются курьерами "Магнит Доставки" и компаний-партнеров. Стоимость услуги начинается от 99 рублей и зависит от города, расстояния и веса посылки. Междугородняя доставка по России из магазина в магазин тестируется и запустится в октябре, добавили в "Магните". Доставку будет осуществлять "Магнит Пост", используя инфраструктуру ритейлера. Отправитель сможет сдать посылку в "Магните" в своем городе, а получатель заберет ее в магазине в другом. Ранее сервис "Магнит Посылки" работал только для доставки товаров компаний-партнеров сервиса - их сейчас более 180.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, магнит