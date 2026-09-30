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Европа переживает энергетический кризис в новой форме, заявил Макрон - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Европа переживает энергетический кризис в новой форме, заявил Макрон
Европа переживает энергетический кризис в новой форме, заявил Макрон - 30.09.2026, ПРАЙМ
Европа переживает энергетический кризис в новой форме, заявил Макрон
Европа переживает энергетический кризис в новой форме: от поставок дешевого российского газа она отказалась, а ситуация вокруг Ормузского пролива вновь обнажила | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:10+0300
2026-09-30T15:10+0300
газ
европа
ормузский пролив
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 30 сен – ПРАЙМ. Европа переживает энергетический кризис в новой форме: от поставок дешевого российского газа она отказалась, а ситуация вокруг Ормузского пролива вновь обнажила уязвимость европейских экономик, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Европа в целом имеет серьезные зависимости, что означает, что, если мы хотим одновременно быть более суверенными, конкурентоспособными и достигать наших целей по сокращению выбросов углерода, у нас есть серьезная энергетическая проблема", - сказал Макрон на экономическом форуме в Мадриде. Трансляция его выступления ведется в соцсетях Елисейского дворца. Он отметил, что Европа отказалась от российских поставок из-за ситуации на Украине и лишилась дешевого газа, который питал "лотарингскую Европу", промышленное ядро континента, тянувшее за собой остальные экономики. "Сегодня мы видим этот кризис, если можно так выразиться, в новой форме – это новый энергетический кризис", - констатировал французский лидер. Сегодня, как подчеркнул Макрон, у европейских стран есть реальная зависимость от ископаемого топлива. "Мы это хорошо видим по тому, что происходит в Ормузском проливе, что создает нам проблемы. Даже такие страны, как Испания или Франция, которые значительно сократили выбросы углерода, каждая своим путем, все еще имеют эти зависимости", - отметил французский президент.
европа
ормузский пролив
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газ, европа, ормузский пролив, франция, эммануэль макрон
Газ, ЕВРОПА, Ормузский пролив, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
15:10 30.09.2026
 
Европа переживает энергетический кризис в новой форме, заявил Макрон

Макрон: Европа переживает энергетический кризис в новой форме

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 30 сен – ПРАЙМ. Европа переживает энергетический кризис в новой форме: от поставок дешевого российского газа она отказалась, а ситуация вокруг Ормузского пролива вновь обнажила уязвимость европейских экономик, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Европа в целом имеет серьезные зависимости, что означает, что, если мы хотим одновременно быть более суверенными, конкурентоспособными и достигать наших целей по сокращению выбросов углерода, у нас есть серьезная энергетическая проблема", - сказал Макрон на экономическом форуме в Мадриде. Трансляция его выступления ведется в соцсетях Елисейского дворца.
Он отметил, что Европа отказалась от российских поставок из-за ситуации на Украине и лишилась дешевого газа, который питал "лотарингскую Европу", промышленное ядро континента, тянувшее за собой остальные экономики.
"Сегодня мы видим этот кризис, если можно так выразиться, в новой форме – это новый энергетический кризис", - констатировал французский лидер.
Сегодня, как подчеркнул Макрон, у европейских стран есть реальная зависимость от ископаемого топлива.
"Мы это хорошо видим по тому, что происходит в Ормузском проливе, что создает нам проблемы. Даже такие страны, как Испания или Франция, которые значительно сократили выбросы углерода, каждая своим путем, все еще имеют эти зависимости", - отметил французский президент.
 
ГазЕВРОПАОрмузский проливФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
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