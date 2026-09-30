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Макрон призвал увеличить бюджет ЕС ради обороны и новых технологий

Макрон призвал увеличить бюджет ЕС ради обороны и новых технологий - 30.09.2026, ПРАЙМ

Макрон призвал увеличить бюджет ЕС ради обороны и новых технологий

Бюджет Евросоюза необходимо увеличить для финансирования оборонных расходов, искусственного интеллекта и космической отрасли, заявил в среду президент Франции... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:21+0300

2026-09-30T17:21+0300

2026-09-30T17:24+0300

мировая экономика

финансы

франция

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мадрид

эммануэль макрон

фридрих мерц

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ПАРИЖ, 30 сен – ПРАЙМ. Бюджет Евросоюза необходимо увеличить для финансирования оборонных расходов, искусственного интеллекта и космической отрасли, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы должны увеличить размер бюджета ЕС. Без сомнения. Я напомню, последний раз мы это делали во время пандемии COVID", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Испании в Мадриде. Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца. По мнению французского президента, дополнительные средства необходимы для финансирования обороны, зеленых технологий, искусственного интеллекта, квантовых технологий и космической отрасли. "Если мы не увеличим наш бюджет, то либо мы не будем осуществлять эти расходы и не будем участвовать в гонке инноваций, либо переложим ответственность на каждую страну", - добавил он. В последнем случае, по мнению Макрона, единый рынок ЕС рискует оказаться фрагментированным. "У нас будет 27 политик в области космоса, 27 политик в области искусственного интеллекта - это глупость, потому что у нас не будет необходимого масштаба для этого", - заявил французский лидер. При этом лидеры пяти стран ЕС ранее призвали сократить на несколько сотен миллиардов евро предложение Еврокомиссии по следующему многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Об этом сообщалось в совместной статье канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министров Нидерландов Роба Йеттена, Дании Метте Фредериксен, Австрии Кристиана Штокера и Финляндии Петтери Орпо. По их мнению, предложение Еврокомиссии увеличить бюджет примерно на 60% в номинальном выражении является совершенно нереалистичным - ни с экономической, ни с политической точек зрения. Кроме того, состояние государственных финансов ряда стран-членов вызывает серьезную обеспокоенность.

франция

испания

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мировая экономика, финансы, франция, испания, мадрид, эммануэль макрон, фридрих мерц, ес