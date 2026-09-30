https://1prime.ru/20260930/malayziya-873813097.html
Air Asia может скоро запустить прямое авиасообщение между РФ и Малайзией
Air Asia может скоро запустить прямое авиасообщение между РФ и Малайзией - 30.09.2026, ПРАЙМ
Air Asia может скоро запустить прямое авиасообщение между РФ и Малайзией
Авиакомпания Air Asia может скоро запустить прямое авиасообщение между РФ и Малайзией, рассказала заместитель главы представительства Офиса по туризму Малайзии... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:10+0300
2026-09-30T16:10+0300
2026-09-30T16:10+0300
бизнес
туризм
россия
малайзия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873813097.jpg?1790773812
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Asia может скоро запустить прямое авиасообщение между РФ и Малайзией, рассказала заместитель главы представительства Офиса по туризму Малайзии в РФ Кресентия Садатал. На презентации в рамках туристического роуд-шоу о Малайзии она отметила, что переговоры по запуску авиасообщения между странами идут уже некоторое время. "Мы также слышали, что Air Asia может запустить перелеты из России в Малайзию скоро", - сказала Садатал.
малайзия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, малайзия
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ
Air Asia может скоро запустить прямое авиасообщение между РФ и Малайзией
Авиакомпания Air Asia может скоро запустить прямое авиасообщение между Россией и Малайзией