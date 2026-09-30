https://1prime.ru/20260930/manturov-873824885.html

Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита тиражировать опыт

Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита тиражировать опыт - 30.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита тиражировать опыт

Первый вице-премьер России Денис Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита, представивших в рамках мероприятия свои инновационные проекты,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T21:15+0300

2026-09-30T21:15+0300

2026-09-30T21:15+0300

россия

москва

денис мантуров

александр новак

агентство стратегических инициатив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873824885.jpg?1790792110

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита, представивших в рамках мероприятия свои инновационные проекты, тиражировать свой опыт и делиться им с начинающими предпринимателями. "Такие площадки, которые "Сбер" организует совместно с Агентством стратегических инициатив, дают хороший ориентир для тех, кто только задумывается о том, чтобы пройти определенный этап своего маршрута. Получив опыт, тиражируйте его, делитесь им с теми, кто только пытается или задумывается пойти за вами, пройти вашим путем", – сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении его секретариата. Российские и международные компании в рамках работы Московского стартап-саммита представили Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку инновационные технологии. Девять компаний из шести регионов России представили решения для медицины, промышленности, строительства, логистики, туризма, образования и безопасного применения искусственного интеллекта в рамках первого инвестиционного демо-дня конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Мантуров отметил, что участники демо-дня уже прошли значительную часть предпринимательского пути – от идеи до ее практической реализации, привлечения инвестиций и дальнейшего развития проектов. Московский стартап-саммит – конференция по технологическому предпринимательству и открытым инновациям. Правительство Москвы и "Сбер" провели мероприятие 29-30 сентября на территории СберСити.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, денис мантуров, александр новак, агентство стратегических инициатив