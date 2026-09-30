https://1prime.ru/20260930/manturov-873824885.html
Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита тиражировать опыт
Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита тиражировать опыт - 30.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита тиражировать опыт
Первый вице-премьер России Денис Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита, представивших в рамках мероприятия свои инновационные проекты,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T21:15+0300
2026-09-30T21:15+0300
2026-09-30T21:15+0300
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москва
денис мантуров
александр новак
агентство стратегических инициатив
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита, представивших в рамках мероприятия свои инновационные проекты, тиражировать свой опыт и делиться им с начинающими предпринимателями.
"Такие площадки, которые "Сбер" организует совместно с Агентством стратегических инициатив, дают хороший ориентир для тех, кто только задумывается о том, чтобы пройти определенный этап своего маршрута. Получив опыт, тиражируйте его, делитесь им с теми, кто только пытается или задумывается пойти за вами, пройти вашим путем", – сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении его секретариата.
Российские и международные компании в рамках работы Московского стартап-саммита представили Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку инновационные технологии.
Девять компаний из шести регионов России представили решения для медицины, промышленности, строительства, логистики, туризма, образования и безопасного применения искусственного интеллекта в рамках первого инвестиционного демо-дня конкурса растущих российских брендов "Знай наших".
Мантуров отметил, что участники демо-дня уже прошли значительную часть предпринимательского пути – от идеи до ее практической реализации, привлечения инвестиций и дальнейшего развития проектов.
Московский стартап-саммит – конференция по технологическому предпринимательству и открытым инновациям. Правительство Москвы и "Сбер" провели мероприятие 29-30 сентября на территории СберСити.
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россия, москва, денис мантуров, александр новак, агентство стратегических инициатив
РОССИЯ, МОСКВА, Денис Мантуров, Александр Новак, Агентство стратегических инициатив
Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита тиражировать опыт
Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита тиражировать свой опыт
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров призвал участников Московского стартап-саммита, представивших в рамках мероприятия свои инновационные проекты, тиражировать свой опыт и делиться им с начинающими предпринимателями.
"Такие площадки, которые "Сбер" организует совместно с Агентством стратегических инициатив, дают хороший ориентир для тех, кто только задумывается о том, чтобы пройти определенный этап своего маршрута. Получив опыт, тиражируйте его, делитесь им с теми, кто только пытается или задумывается пойти за вами, пройти вашим путем", – сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении его секретариата.
Российские и международные компании в рамках работы Московского стартап-саммита представили Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку инновационные технологии.
Девять компаний из шести регионов России представили решения для медицины, промышленности, строительства, логистики, туризма, образования и безопасного применения искусственного интеллекта в рамках первого инвестиционного демо-дня конкурса растущих российских брендов "Знай наших".
Мантуров отметил, что участники демо-дня уже прошли значительную часть предпринимательского пути – от идеи до ее практической реализации, привлечения инвестиций и дальнейшего развития проектов.
Московский стартап-саммит – конференция по технологическому предпринимательству и открытым инновациям. Правительство Москвы и "Сбер" провели мероприятие 29-30 сентября на территории СберСити.