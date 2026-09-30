https://1prime.ru/20260930/marketplejsy-873786754.html
Маркетплейсы будут возвращать деньги за товары не позднее 10 дней
Маркетплейсы будут возвращать деньги за товары не позднее 10 дней - 30.09.2026, ПРАЙМ
Маркетплейсы будут возвращать деньги за товары не позднее 10 дней
Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате, следует из вступающего в | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T07:54+0300
2026-09-30T07:54+0300
2026-09-30T07:54+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате, следует из вступающего в силу закона.
Ранее маркетплейсы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. При этом зачастую возврат проходит за несколько часов.
С 1 октября для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом о защите прав потребителей.
"Требования потребителя о ... возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежит удовлетворению ... в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования", - сказано в законе.
С 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.
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бизнес, финансы
Маркетплейсы будут возвращать деньги за товары не позднее 10 дней
Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать деньги за товары не позднее 10 дней
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате, следует из вступающего в силу закона.
Ранее маркетплейсы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. При этом зачастую возврат проходит за несколько часов.
С 1 октября для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом о защите прав потребителей.
"Требования потребителя о ... возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежит удовлетворению ... в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования", - сказано в законе.
С 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.