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Маркетплейсы будут возвращать деньги за товары не позднее 10 дней

Маркетплейсы будут возвращать деньги за товары не позднее 10 дней - 30.09.2026, ПРАЙМ

Маркетплейсы будут возвращать деньги за товары не позднее 10 дней

Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате, следует из вступающего в | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T07:54+0300

2026-09-30T07:54+0300

2026-09-30T07:54+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате, следует из вступающего в силу закона. Ранее маркетплейсы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. При этом зачастую возврат проходит за несколько часов. С 1 октября для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом о защите прав потребителей. "Требования потребителя о ... возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежит удовлетворению ... в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования", - сказано в законе. С 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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