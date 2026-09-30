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Павел Смелов: маркетплейсы готовы к новым правилам

Павел Смелов: маркетплейсы готовы к новым правилам - 30.09.2026, ПРАЙМ

Павел Смелов: маркетплейсы готовы к новым правилам

Число пунктов выдачи заказов в России уже превысило 270 тысяч, и около миллиона продавцов торгуют через маркетплейсы. С октября их взаимодействие с цифровыми... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:00+0300

2026-09-30T10:00+0300

2026-09-30T10:00+0300

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Число пунктов выдачи заказов в России уже превысило 270 тысяч, и около миллиона продавцов торгуют через маркетплейсы. С октября их взаимодействие с цифровыми платформами будет регулировать специальный закон. Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов в интервью агентству "Прайм" рассказал, как закон будет защищать продавцов и покупателей, как платформы помогут снизить дефицит на рынке труда, как будет проверяться качество товаров и урегулирован ли спор банков и маркетплейсов.— С 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Как он изменит жизнь россиян?Платформы стали ключевой инфраструктурой потребительских рынков, а закон закрепил цивилизованные правила игры для рынка, который уже давно сформировался и стал массовым. И главное, что под защитой потребитель и человек, который оказывает услуги через платформу.Прежде всего, позитивные изменения почувствуют на себе рядовые покупатели. Теперь маркетплейсы обязаны проверять продавцов до их допуска на площадку, а также контролировать наличие необходимых разрешительных документов и маркировки товаров. Потребитель будет лучше понимать, у кого и какой товар он приобретает.Кроме того, закон закрепляет возможность направить продавцу претензию и вернуть деньги через платформу. Это важная практическая мера: когда в сделке участвует посредник, потребителю не всегда понятно, к кому обращаться для защиты своих прав.Изменения важны и для партнеров платформ. Через маркетплейсы торгуют около миллиона продавцов, не менее 2,5 миллиона человек предлагают услуги через цифровые площадки, а число пунктов выдачи заказов уже превысило 270 тысяч. Для них взаимодействие с платформами должно стать более прозрачным и предсказуемым: условия будут известны заранее, применение санкций придется обосновывать, а для разрешения споров появится обязательная досудебная процедура.Отдельный блок посвящен физическим лицам, оказывающим услуги через платформы. Они смогут свободно принимать заказ или отказываться от него без санкций, одновременно сотрудничать с несколькими платформами, а до принятия заказа - видеть его условия и минимальный размер вознаграждения.Изменения мы видим во всем мире и изменения в России идут в русле общемировых тенденций.— Можно ли одним законом отрегулировать деятельность цифровых платформ, если они работают в совершенно разных сферах?Закон не пытается заменить отраслевое регулирование. Для торговли, транспорта, и других сфер продолжают действовать свои нормы. Новый закон - это базовый акт, регулирующий особенности многостороннего взаимодействия через цифровую платформу.Есть принципы, которые универсальны для разных отраслей: недискриминационный доступ на площадку, прозрачные правила предоставления скидок и формирования цен, заблаговременное уведомление об изменении условий, обязательный досудебный порядок рассмотрения споров.Такие требования связаны с самой природой платформенной бизнес-модели. Платформы способны очень быстро масштабироваться и концентрировать вокруг себя рынок. В результате крупная площадка фактически становится его квазирегулятором: она определяет правила допуска, продвижения и взаимодействия участников.Конечно, у рамочного регулирования есть обратная сторона. Общие принципы могут оказаться недостаточными там, где существует выраженная отраслевая специфика. Но, на мой взгляд, разумнее не пытаться заранее описать в одном законе все возможные ситуации. Правоприменительная практика покажет, где базовых норм достаточно, а где потребуется точечная настройка.Именно поэтому регулирование вводится поступательно. Закон распространяется на крупные посреднические цифровые платформы, которые позволяют разместить предложение, заключить сделку и произвести оплату. При этом площадка должна соответствовать установленным критериям: более 100 тысяч среднесуточных пользователей, свыше 10 тысяч партнеров либо оборот более 50 миллиардов рублей за предыдущий год.— Как цифровые платформы изменили российскую экономику и какие перспективы открываются в будущем?Платформы сокращают цепочку традиционных посредников, организуют прямое взаимодействие между участниками, расширяют доступ к товарам и услугам и способствуют выравниванию регионального развития.Особенно важно их влияние на МСП. Они получили доступ ко всему национальному рынку без необходимости открывать собственные магазины и создавать отдельную инфраструктуру продаж. Около 80% предпринимателей, которые продают товары через платформы, относятся к малому и среднему бизнесу. А доля онлайн-продаж в торговле уже составляет почти четверть, причем основным каналом стали именно маркетплейсы.Другой важный эффект связан с регионами. Сегодня именно они обеспечивают основной вклад в рост электронной торговли. Для жителей удаленных территорий платформы дают доступ к ассортименту, который раньше был представлен преимущественно в крупных городах.При этом платформенная экономика не ограничивается маркетплейсами, доставкой и такси. Эти сегменты уже достигли достаточно высокой зрелости. Следующий этап -развитие экспорта через платформы, а также платформизация промышленности, сельского хозяйства, логистики и услуг для бизнеса.— Поможет ли закон вовлекать в занятость людей старшего возраста и тем самым снижать дефицит кадров?Платформы действительно позволяют вовлекать в экономическую деятельность людей, которым по разным причинам сложно работать в классическом режиме полной занятости. Это не только граждане предпенсионного и пенсионного возраста, но и люди с ограничениями по здоровью, многодетные родители, студенты. Для них особенно важны гибкий график, возможность совмещать несколько источников дохода и отсутствие жестких обязательств - при наличии понятных гарантий.Для людей старшего возраста это означает снижение двух основных барьеров при выходе на подработку — непредсказуемости условий и отсутствия социальных гарантий.— Успели ли платформы подготовиться к вступлению закона в силу?Крупные платформы в целом готовы. Они участвовали в обсуждении грядущих законодательных изменений, а некоторые требования начали внедрять заранее в порядке саморегулирования, в том числе в рамках Меморандума о добросовестных практиках цифровых платформ. По оценкам профильных ассоциаций, в середине сентября 2026 года уровень технической готовности превысил 80%.При этом подготовка к вступлению закона в силу не ограничивается техническими вопросами. Сейчас на площадке Центра стратегических разработок подготовлена Белая книга - рекомендации по применению закона о платформенной экономике. В ней подробно разъясняются правила взаимодействия платформ, заказчиков и исполнителей, а также разграничиваются требования к платформенной занятости и действующие индикаторы риска подмены трудовых отношений, установленные Минтрудом.Один из ключевых вопросов - правовой статус исполнителей. Закон прямо предусматривает возможность работы на основании гражданско-правовых договоров через платформы, включенные в государственный реестр, при соблюдении установленных требований. Нам важно разграничить работу через платформы и случаи подмены трудовых отношений, чтобы к добросовестным участникам рынка не возникало необоснованных претензий. Именно этому вопросу мы уделили особое внимание в рекомендациях.— Готовы ли маркетплейсы проверять качество товаров?Главная задача сейчас - максимально бесшовная интеграция с государственными информационными системами. Платформам необходимо наладить проверку сведений о продавцах и документах на товары с использованием 12 государственных реестров и систем, включая ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕСИА и "Честный знак". Фактически речь идет о проверке каждой карточки товара.Это масштабная технологическая задача, предполагающая серьезное нагрузочное тестирование как платформ, так и государственных систем.При этом законодатель предусмотрел разумный переходный период. На подготовку к вступлению закона в силу было отведено более года. Для проверки уже размещенного ассортимента предусмотрено 180 дней, а административная ответственность для платформ за нарушения при оформлении карточек товара начнет применяться не с 1 октября, а с 1 января 2027 года. Участники рынка получают время, чтобы отладить все процессы без риска немедленных штрафных санкций.Важно понимать: платформа проверяет продавца и документы на товар, но за фактическое качество и соответствие товара обязательным требованиям по-прежнему отвечает продавец.— Как закон регулирует отношения платформ и продавцов?Это один из центральных вопросов закона. До сих пор отношения между операторами платформ и их партнерами строились преимущественно на основе оферт, которые площадка могла неоднократно менять. Число корректировок могло доходить до нескольких десятков в год, что, конечно, влияло на устойчивость бизнеса продавцов.Кроме того, предпринимателям не всегда были понятны основания для применения санкций и порядок их обжалования. Во многих случаях единственным реальным способом защиты оставалось обращение в суд.Закон устанавливает минимальные требования к таким процедурам, не отменяя свободу договора. Фактически отношения переводятся из модели "оператор решает, а продавец либо соглашается, либо лишается канала продаж" в формат партнерства со взаимными обязательствами и понятным порядком разрешения разногласий.Об изменениях, ухудшающих положение партнера, например о повышении комиссии или пересмотре условий логистики и ответственности, платформа должна уведомлять не менее чем за 45 дней. О других изменениях — за 15 дней.Если площадка применяет санкцию, ограничивает доступ к карточке товара или личному кабинету, она обязана направить мотивированное уведомление. После устранения нарушения соответствующая мера должна быть отменена в течение 48 часов. Кроме того, продавец получает обязательный досудебный механизм обжалования через личный кабинет, а оператор должен ответить на обращение не позднее 15 дней.— Что изменится в вопросе участия в акциях и предоставления скидок?Автоматические скидки за счет продавца - один из наиболее острых вопросов, и он отдельно урегулирован. С 1 октября такая скидка возможна только с его согласия и при уведомлении не менее чем за пять рабочих дней. Продавец вправе установить минимальную цену или полностью отказаться от скидок за свой счет. Такой отказ нельзя использовать как основание для санкций, снижения рейтинга или ухудшения позиции товара в поисковой выдаче.— Какие меры могут применяться к продавцам за нарушение новых требований?Закон устанавливает сбалансированное распределение ответственности. Платформа отвечает за соблюдение установленной процедуры проверки продавца и подтверждение сведений о товаре. Продавец — за фактическое соответствие товара обязательным требованиям и законность своего предложения.Административная ответственность предусмотрена, в частности, за размещение предложений о продаже товаров, оборот которых запрещен или ограничен. Продавец не должен размещать на платформе и в открытом доступе предложения о товарах без обязательной маркировки, сертификата или декларации соответствия, государственной регистрации и других необходимых документов.Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф может достигать 30 тысяч рублей, для юридических лиц — 70 тысяч рублей.Но наиболее значимое последствие для недобросовестного продавца — даже не штраф, а невозможность работать на площадке. Если продавец не пройдет проверку по государственным реестрам, он не сможет разместить карточку товара.— Нужно ли переносить вступление закона в силу в связи с атаками на склады маркетплейсов?Оснований для переноса я не вижу. Безусловно, атаки на логистическую инфраструктуру создают дополнительные сложности для бизнеса. Но они не отменяют необходимости формировать прозрачные и предсказуемые правила для рынка, тем более что закон предусматривает достаточный период для их практической настройки.— Более 60% продавцов маркетплейсов сталкиваются со злоупотреблениями на возврат товаров со стороны покупателей. Решает ли новый закон эту проблему?Новый закон напрямую эту проблему не решает, поскольку она выходит за рамки его предмета регулирования. Однако масштаб явления действительно требует внимания. Необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего, в части возврата качественных товаров — когда у товара нет недостатков, но он не подошел покупателю либо тот просто изменил решение.Представляется целесообразным ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые нельзя свободно вернуть и в обычной офлайн-рознице, например продуктов питания и лекарственных средств. Для парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других категорий разумно приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение.Необходимо также повысить прозрачность контроля за возвратами для продавцов. Бывают ситуации, когда предприниматель видит большое количество отказов, а позднее выясняет, что товар был поврежден на одном из этапов логистической цепочки и утратил вид. Если подобные издержки полностью перекладывать на продавца, в конечном счете он будет вынужден включить их в цену.Насколько мне известно, донастройка законодательства будет, в том числе закона "О защите прав потребителей". Правительство будет наделено полномочиями определять категории товаров, для которых будет установлен особый порядок возврата и отказа от покупки. Есть запрос рынка и есть реакция на него.— Удалось ли урегулировать спор банков и маркетплейсов об отображении конечной цены независимо от способа оплаты?Диалог продолжается, но острые углы бизнес сгладил. Будущие изменения законодательства уточнят правила отображения цены товара для всех потребительских рынков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, мсп