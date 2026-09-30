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Суд арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих Мартышову
Суд арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих Мартышову - 30.09.2026, ПРАЙМ
Суд арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих Мартышову
Савеловский суд Москвы арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих находящемуся в СИЗО председателю совета директоров компании Игорю Мартышову,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:15+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих находящемуся в СИЗО председателю совета директоров компании Игорю Мартышову, заявила его защита в Мосгорсуде. Мартышов был отправлен под стражу в начале сентября по делу о хищении топлива у МВД. Защита обжаловала арест, Мосгорсуд в среду отказался выпускать его из СИЗО. "Согласно постановлению Савеловского суда Москвы, удовлетворено ходатайство следственного департамента МВД о наложении ареста на акции ПАО "Евротранс" в количестве 70 миллионов штук, то есть 44% от доли в уставном капитале", - сказал адвокат на заседании в Мосгорсуде. По его словам, арестованные акции компании, торгующейся на Московской бирже, оцениваются примерно в 1,6 миллиарда рублей. В начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал по делу о хищении топлива бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, экс-начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства полковника Алексея Суярова и его подчиненную подполковника внутренней службы Анну Левину. Мосгорсуд 23 сентября перевел всех троих под домашний арест. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ). Под арестом также находятся трое подчиненных Мартышова. Как пояснила РИА Новости защита Мартышова, ему вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на АЗС "Трасса", принадлежащих "Евротрансу". При этом компания готова была компенсировать полицейским покупку топлива через контрагентов на других заправках, утверждает защита.
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финансы, общество , москва, московская область, мвд, мосгорсуд, евротранс, топливо
Финансы, Общество , МОСКВА, Московская область, МВД, Мосгорсуд, Евротранс, топливо
Суд арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих Мартышову
Суд арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих главе совдира Мартышову
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих находящемуся в СИЗО председателю совета директоров компании Игорю Мартышову, заявила его защита в Мосгорсуде.
Мартышов был отправлен под стражу в начале сентября по делу о хищении топлива у МВД. Защита обжаловала арест, Мосгорсуд в среду отказался выпускать его из СИЗО.
"Согласно постановлению Савеловского суда Москвы, удовлетворено ходатайство следственного департамента МВД о наложении ареста на акции ПАО "Евротранс" в количестве 70 миллионов штук, то есть 44% от доли в уставном капитале", - сказал адвокат на заседании в Мосгорсуде.
По его словам, арестованные акции компании, торгующейся на Московской бирже, оцениваются примерно в 1,6 миллиарда рублей.
В начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал по делу о хищении топлива бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, экс-начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства полковника Алексея Суярова и его подчиненную подполковника внутренней службы Анну Левину. Мосгорсуд 23 сентября перевел всех троих под домашний арест.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ).
Под арестом также находятся трое подчиненных Мартышова.
Как пояснила РИА Новости защита Мартышова, ему вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на АЗС "Трасса", принадлежащих "Евротрансу". При этом компания готова была компенсировать полицейским покупку топлива через контрагентов на других заправках, утверждает защита.