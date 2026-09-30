Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих Мартышову - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/martyshov-873809436.html
Суд арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих Мартышову
Суд арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих Мартышову - 30.09.2026, ПРАЙМ
Суд арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих Мартышову
Савеловский суд Москвы арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих находящемуся в СИЗО председателю совета директоров компании Игорю Мартышову,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:15+0300
2026-09-30T15:16+0300
финансы
общество
москва
московская область
мвд
мосгорсуд
евротранс
топливо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873809436.jpg?1790770560
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих находящемуся в СИЗО председателю совета директоров компании Игорю Мартышову, заявила его защита в Мосгорсуде. Мартышов был отправлен под стражу в начале сентября по делу о хищении топлива у МВД. Защита обжаловала арест, Мосгорсуд в среду отказался выпускать его из СИЗО. "Согласно постановлению Савеловского суда Москвы, удовлетворено ходатайство следственного департамента МВД о наложении ареста на акции ПАО "Евротранс" в количестве 70 миллионов штук, то есть 44% от доли в уставном капитале", - сказал адвокат на заседании в Мосгорсуде. По его словам, арестованные акции компании, торгующейся на Московской бирже, оцениваются примерно в 1,6 миллиарда рублей. В начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал по делу о хищении топлива бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, экс-начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства полковника Алексея Суярова и его подчиненную подполковника внутренней службы Анну Левину. Мосгорсуд 23 сентября перевел всех троих под домашний арест. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ). Под арестом также находятся трое подчиненных Мартышова. Как пояснила РИА Новости защита Мартышова, ему вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на АЗС "Трасса", принадлежащих "Евротрансу". При этом компания готова была компенсировать полицейским покупку топлива через контрагентов на других заправках, утверждает защита.
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , москва, московская область, мвд, мосгорсуд, евротранс, топливо
Финансы, Общество , МОСКВА, Московская область, МВД, Мосгорсуд, Евротранс, топливо
15:15 30.09.2026 (обновлено: 15:16 30.09.2026)
 
Суд арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих Мартышову

Суд арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих главе совдира Мартышову

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы арестовал 70 миллионов акций "Евротранса", принадлежащих находящемуся в СИЗО председателю совета директоров компании Игорю Мартышову, заявила его защита в Мосгорсуде.
Мартышов был отправлен под стражу в начале сентября по делу о хищении топлива у МВД. Защита обжаловала арест, Мосгорсуд в среду отказался выпускать его из СИЗО.
"Согласно постановлению Савеловского суда Москвы, удовлетворено ходатайство следственного департамента МВД о наложении ареста на акции ПАО "Евротранс" в количестве 70 миллионов штук, то есть 44% от доли в уставном капитале", - сказал адвокат на заседании в Мосгорсуде.
По его словам, арестованные акции компании, торгующейся на Московской бирже, оцениваются примерно в 1,6 миллиарда рублей.
В начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал по делу о хищении топлива бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, экс-начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства полковника Алексея Суярова и его подчиненную подполковника внутренней службы Анну Левину. Мосгорсуд 23 сентября перевел всех троих под домашний арест.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ).
Под арестом также находятся трое подчиненных Мартышова.
Как пояснила РИА Новости защита Мартышова, ему вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на АЗС "Трасса", принадлежащих "Евротрансу". При этом компания готова была компенсировать полицейским покупку топлива через контрагентов на других заправках, утверждает защита.
 
ФинансыОбществоМОСКВАМосковская областьМВДМосгорсудЕвротранстопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала