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Маск пошутил о способе изолировать искусственный интеллект - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Маск пошутил о способе изолировать искусственный интеллект
Маск пошутил о способе изолировать искусственный интеллект - 30.09.2026, ПРАЙМ
Маск пошутил о способе изолировать искусственный интеллект
Американский предприниматель Илон Маск пошутил по поводу лучшего на его взгляд способа изолировать искусственный интеллект (ИИ). | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T12:14+0300
2026-09-30T12:14+0300
технологии
сша
дональд трамп
xai
openai
meta
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск пошутил по поводу лучшего на его взгляд способа изолировать искусственный интеллект (ИИ). "Лучший способ изолировать ИИ - это посадить его на рейс (американской авиакомпании - ред.) Delta, и у него не будет ни малейшего шанса выйти в интернет", - написал Маск в X. В последнее время в мире все чаще звучат опасения по поводу угроз, которые потенциально может представлять ИИ, среди них, в частности, выход технологии из-под контроля. Ранее глава ИИ-гиганта Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Маск, которому принадлежит компания xAI, а также глава OpenAI Сэм Альтман уже выразили согласие с этой идеей. Во вторник руководство американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пообещало усилить меры внутреннего контроля за моделями ИИ. Договоренность подписали Трамп, а также руководители Google, Anthropic, OpenAI, xAI и Meta (признана в РФ экстремистской).
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технологии, сша, дональд трамп, xai, openai, meta
Технологии, США, Дональд Трамп, xAI, OpenAI, Meta
12:14 30.09.2026
 
Маск пошутил о способе изолировать искусственный интеллект

Маск пошутил, что лучший способ изолировать ИИ - посадить его на рейс Delta

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск пошутил по поводу лучшего на его взгляд способа изолировать искусственный интеллект (ИИ).
"Лучший способ изолировать ИИ - это посадить его на рейс (американской авиакомпании - ред.) Delta, и у него не будет ни малейшего шанса выйти в интернет", - написал Маск в X.
В последнее время в мире все чаще звучат опасения по поводу угроз, которые потенциально может представлять ИИ, среди них, в частности, выход технологии из-под контроля. Ранее глава ИИ-гиганта Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Маск, которому принадлежит компания xAI, а также глава OpenAI Сэм Альтман уже выразили согласие с этой идеей.
Во вторник руководство американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пообещало усилить меры внутреннего контроля за моделями ИИ. Договоренность подписали Трамп, а также руководители Google, Anthropic, OpenAI, xAI и Meta (признана в РФ экстремистской).
 
ТехнологииСШАДональд ТрампxAIOpenAIMeta
 
 
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