https://1prime.ru/20260930/mask-873798547.html

Маск пошутил о способе изолировать искусственный интеллект

Маск пошутил о способе изолировать искусственный интеллект - 30.09.2026, ПРАЙМ

Маск пошутил о способе изолировать искусственный интеллект

Американский предприниматель Илон Маск пошутил по поводу лучшего на его взгляд способа изолировать искусственный интеллект (ИИ). | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T12:14+0300

2026-09-30T12:14+0300

2026-09-30T12:14+0300

технологии

сша

дональд трамп

xai

openai

meta

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873798547.jpg?1790759688

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск пошутил по поводу лучшего на его взгляд способа изолировать искусственный интеллект (ИИ). "Лучший способ изолировать ИИ - это посадить его на рейс (американской авиакомпании - ред.) Delta, и у него не будет ни малейшего шанса выйти в интернет", - написал Маск в X. В последнее время в мире все чаще звучат опасения по поводу угроз, которые потенциально может представлять ИИ, среди них, в частности, выход технологии из-под контроля. Ранее глава ИИ-гиганта Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Маск, которому принадлежит компания xAI, а также глава OpenAI Сэм Альтман уже выразили согласие с этой идеей. Во вторник руководство американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пообещало усилить меры внутреннего контроля за моделями ИИ. Договоренность подписали Трамп, а также руководители Google, Anthropic, OpenAI, xAI и Meta (признана в РФ экстремистской).

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша, дональд трамп, xai, openai, meta