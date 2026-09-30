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Проект бюджета предусматривает индексацию маткапитала
Проект бюджета предусматривает индексацию маткапитала - 30.09.2026, ПРАЙМ
Проект бюджета предусматривает индексацию маткапитала
В 2027 году увеличатся максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:23+0300
2026-09-30T22:23+0300
2026-09-30T22:23+0300
социальный фонд
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В 2027 году увеличатся максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. На выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию из средств Социального фонда планируется направить 1,6 трлн рублей.Продолжится выплата единого пособия и материнского капитала, который будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. Также сохранится ежегодная семейная выплата в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам с двумя и более детьми. Общий "детский бюджет" на трехлетку превысит 10 трлн рублей.
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социальный фонд
Проект бюджета предусматривает индексацию маткапитала
Правительство предложило индексацию маткапитала по уровню фактической инфляции
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В 2027 году увеличатся максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. На выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию из средств Социального фонда планируется направить 1,6 трлн рублей.
Продолжится выплата единого пособия и материнского капитала, который будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. Также сохранится ежегодная семейная выплата в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам с двумя и более детьми. Общий "детский бюджет" на трехлетку превысит 10 трлн рублей.