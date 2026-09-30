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Проект бюджета предусматривает индексацию маткапитала

Проект бюджета предусматривает индексацию маткапитала - 30.09.2026, ПРАЙМ

Проект бюджета предусматривает индексацию маткапитала

В 2027 году увеличатся максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:23+0300

2026-09-30T22:23+0300

2026-09-30T22:23+0300

социальный фонд

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В 2027 году увеличатся максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. На выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию из средств Социального фонда планируется направить 1,6 трлн рублей.Продолжится выплата единого пособия и материнского капитала, который будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. Также сохранится ежегодная семейная выплата в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам с двумя и более детьми. Общий "детский бюджет" на трехлетку превысит 10 трлн рублей.

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социальный фонд