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Минторг США повысил оценку роста ВВП во втором квартале до 2,2%

Минторг США повысил оценку роста ВВП во втором квартале до 2,2% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Минторг США повысил оценку роста ВВП во втором квартале до 2,2%

Экономика США в прошлом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:46+0300

2026-09-30T15:46+0300

2026-09-30T15:46+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Экономика США в прошлом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Первая и вторая оценка предполагали увеличение американской экономики на 1,5%.В первом квартале ВВП США вырос на 2,5%.В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду прошлого года, американская экономика во втором квартале увеличилась на 2,2%. В первом квартале годовой рост составил 2,6%.Кроме того, реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по окончательной оценке, ускорился сразу до 3,8% с 0,7% кварталом ранее.Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.

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мировая экономика, сша, ввп