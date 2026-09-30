Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минторг США повысил оценку роста ВВП во втором квартале до 2,2% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/mer-873811421.html
Минторг США повысил оценку роста ВВП во втором квартале до 2,2%
Минторг США повысил оценку роста ВВП во втором квартале до 2,2% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Минторг США повысил оценку роста ВВП во втором квартале до 2,2%
Экономика США в прошлом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:46+0300
2026-09-30T15:46+0300
мировая экономика
сша
ввп
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_7580d817642bf92ad355f3094c69c598.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Экономика США в прошлом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Первая и вторая оценка предполагали увеличение американской экономики на 1,5%.В первом квартале ВВП США вырос на 2,5%.В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду прошлого года, американская экономика во втором квартале увеличилась на 2,2%. В первом квартале годовой рост составил 2,6%.Кроме того, реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по окончательной оценке, ускорился сразу до 3,8% с 0,7% кварталом ранее.Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_ca3acbe2a180f70e670aefb02a61ab31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, ввп
Мировая экономика, США, ВВП
15:46 30.09.2026
 
Минторг США повысил оценку роста ВВП во втором квартале до 2,2%

Минторг США повысил оценку роста ВВП во втором квартале до 2,2% в пересчете на год с 1,5%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Экономика США в прошлом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Первая и вторая оценка предполагали увеличение американской экономики на 1,5%.
В первом квартале ВВП США вырос на 2,5%.
В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду прошлого года, американская экономика во втором квартале увеличилась на 2,2%. В первом квартале годовой рост составил 2,6%.
Кроме того, реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по окончательной оценке, ускорился сразу до 3,8% с 0,7% кварталом ранее.
Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
 
Мировая экономикаСШАВВП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала