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СМИ: Meta* использует свои центры обработки данных для снижения налогов - 30.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Meta* использует свои центры обработки данных для снижения налогов
СМИ: Meta* использует свои центры обработки данных для снижения налогов - 30.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Meta* использует свои центры обработки данных для снижения налогов
Компания Meta* использует свои многомиллиардные центры обработки данных для снижения налоговых выплат в США на миллиарды долларов, классифицируя их как... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:48+0300
2026-09-30T16:51+0300
финансы
сша
meta
new york times
nvidia
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ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Компания Meta* использует свои многомиллиардные центры обработки данных для снижения налоговых выплат в США на миллиарды долларов, классифицируя их как экспериментальные проекты, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Для целей налогообложения компания классифицирует свои огромные многомиллиардные центры обработки данных как "пилотные модели", - говорится в сообщении. По данным издания, такой подход позволяет Meta претендовать на налоговый кредит, предназначенный для стимулирования исследований и экспериментов. Компания применяет его, в частности, к закупаемым дорогостоящим чипам для центров обработки данных, включая продукцию Nvidia. Как отмечает New York Times, Meta начала использовать налоговый кредит в отношении центров обработки данных два года назад. &quot;С тех пор экономия Meta благодаря этому кредиту резко выросла, сократив налоговые выплаты компании почти на 4 миллиарда долларов в прошлом году&quot;, - поясняется в материале.Газета указывает, что Meta стала крупнейшим получателем данного налогового кредита среди публичных компаний США.* Деятельность компании запрещена в России как экстремистская
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финансы, сша, meta, new york times, nvidia
Финансы, США, Meta, New York Times, Nvidia
16:48 30.09.2026 (обновлено: 16:51 30.09.2026)
 
СМИ: Meta* использует свои центры обработки данных для снижения налогов

NYT: Meta использует центры обработки данных для снижения налогов в США

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ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Компания Meta* использует свои многомиллиардные центры обработки данных для снижения налоговых выплат в США на миллиарды долларов, классифицируя их как экспериментальные проекты, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Для целей налогообложения компания классифицирует свои огромные многомиллиардные центры обработки данных как "пилотные модели", - говорится в сообщении.
По данным издания, такой подход позволяет Meta претендовать на налоговый кредит, предназначенный для стимулирования исследований и экспериментов. Компания применяет его, в частности, к закупаемым дорогостоящим чипам для центров обработки данных, включая продукцию Nvidia.
Как отмечает New York Times, Meta начала использовать налоговый кредит в отношении центров обработки данных два года назад.

"С тех пор экономия Meta благодаря этому кредиту резко выросла, сократив налоговые выплаты компании почти на 4 миллиарда долларов в прошлом году", - поясняется в материале.

Газета указывает, что Meta стала крупнейшим получателем данного налогового кредита среди публичных компаний США.

* Деятельность компании запрещена в России как экстремистская
 
ФинансыСШАMetaNew York TimesNvidia
 
 
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