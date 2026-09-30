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СМИ: Meta* использует свои центры обработки данных для снижения налогов

СМИ: Meta* использует свои центры обработки данных для снижения налогов - 30.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Meta* использует свои центры обработки данных для снижения налогов

Компания Meta* использует свои многомиллиардные центры обработки данных для снижения налоговых выплат в США на миллиарды долларов, классифицируя их как... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:48+0300

2026-09-30T16:48+0300

2026-09-30T16:51+0300

финансы

сша

meta

new york times

nvidia

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ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Компания Meta* использует свои многомиллиардные центры обработки данных для снижения налоговых выплат в США на миллиарды долларов, классифицируя их как экспериментальные проекты, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Для целей налогообложения компания классифицирует свои огромные многомиллиардные центры обработки данных как "пилотные модели", - говорится в сообщении. По данным издания, такой подход позволяет Meta претендовать на налоговый кредит, предназначенный для стимулирования исследований и экспериментов. Компания применяет его, в частности, к закупаемым дорогостоящим чипам для центров обработки данных, включая продукцию Nvidia. Как отмечает New York Times, Meta начала использовать налоговый кредит в отношении центров обработки данных два года назад. "С тех пор экономия Meta благодаря этому кредиту резко выросла, сократив налоговые выплаты компании почти на 4 миллиарда долларов в прошлом году", - поясняется в материале.Газета указывает, что Meta стала крупнейшим получателем данного налогового кредита среди публичных компаний США.* Деятельность компании запрещена в России как экстремистская

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, сша, meta, new york times, nvidia