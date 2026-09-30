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МФО в первом полугодии увеличили выдачи займов бизнесу на 18%

МФО в первом полугодии увеличили выдачи займов бизнесу на 18% - 30.09.2026, ПРАЙМ

МФО в первом полугодии увеличили выдачи займов бизнесу на 18%

Микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии выдали бизнесу 86 миллиардов рублей - на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:52+0300

2026-09-30T18:52+0300

2026-09-30T18:54+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии выдали бизнесу 86 миллиардов рублей - на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Банка России. "По итогам первого полугодия 2026 года МФО выдали бизнесу 86 миллиардов рублей – на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в материале ЦБ "Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования за первое полугодие 2026 года". Отмечается, что рост выдач поддерживался коммерческими МФО благодаря увеличению финансирования предприятий сферы торговли. "За первое полугодие 2026 года такие МФО выдали микрозаймов на сумму 61 миллиард рублей, почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Государственные МФО за тот же период выдали 25,1 миллиарда рублей (-3% год к году)", - пишет ЦБ. При этом займы продавцам на маркетплейсах сформировали более половины средств, выданных МФО бизнесу за этот период. А обращались предприниматели за займом в МФО чаще всего в целях пополнения оборотных средств, выяснили в ЦБ. "Портфель микрозаймов бизнесу достиг 126 миллиардов рублей (+14% год к году). Доля микрозаймов бизнесу в совокупном портфеле МФО немного увеличилась – на 30 июня 2026 года показатель составил 16% (+1 п.п. относительно конца 2025 года)", - также говорится в материале.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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