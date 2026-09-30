https://1prime.ru/20260930/minfin-873804123.html

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ - 30.09.2026, ПРАЙМ

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ

Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26228 с погашением в апреле... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:16+0300

2026-09-30T14:16+0300

2026-09-30T15:24+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26228 с погашением в апреле 2030 года, говорится в сообщении министерства."Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26228RMFS 30 сентября 2026 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - сообщило министерство."Затянувшаяся коррекция на долговом рынке продолжается. На этой неделе ухудшению настроений способствовала новость об увеличении объемов заимствований Минфином на текущий и следующий годы, что напрямую усилило давление на кривую ОФЗ", - отмечает кредитный аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских."С начала недели доходность долгосрочных ОФЗ с фиксированным купоном превысила 16,7% годовых, что могло побудить Минфин предложить сегодня к размещению лишь один выпуск с погашением в 2030 году, чтобы ограничить давление на дальний конец кривой", - добавляет он.В итоге Минфин по итогам шести прошедших в июле–сентябре аукционных дней разместил гособлигации на 1,39 триллиона рублей по номинальной стоимости, а объем привлечения составил 1,264 триллиона рублей, обеспечив на 84,3% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который установлен на уровне 1,5 триллионов рублей, подсчитал главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.При этом установленный ранее план привлечения на весь год в размере порядка 5,5 триллиона рублей исполнен по состоянию на 30 сентября на 75%: с начала текущего года Минфин привлек на рынке ОФЗ порядка 4,129 триллиона рублей, заключил он.

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