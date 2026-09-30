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Минфин выплатил в рублях купон и часть номинала по евробондам
Минфин выплатил в рублях купон и часть номинала по евробондам - 30.09.2026, ПРАЙМ
Минфин выплатил в рублях купон и часть номинала по евробондам
Минфин России выплатил в рублях купон и часть номинала по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2030 году на сумму 4,8... | 30.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон и часть номинала по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2030 году на сумму 4,8 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году в сумме 4,8 миллиарда рублей (эквивалент 57,4 миллиона долларов США)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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Финансы, РОССИЯ, Рынок, США, Минфин, Минфин РФ, НРД
Минфин выплатил в рублях купон и часть номинала по евробондам
Минфин выплатил в рублях купон и часть номинала по евробондам на 4,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон и часть номинала по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2030 году на сумму 4,8 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году в сумме 4,8 миллиарда рублей (эквивалент 57,4 миллиона долларов США)", сообщил Минфин.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.