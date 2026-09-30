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Дефицит бюджета-2026 вырастет до 3,2% ВВП - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Дефицит бюджета-2026 вырастет до 3,2% ВВП
Дефицит бюджета-2026 вырастет до 3,2% ВВП - 30.09.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета-2026 вырастет до 3,2% ВВП
По материалам Минфина России, дефицит федерального бюджета в 2026 году ожидается на уровне 3,2% ВВП, или 7,335 триллиона рублей. Это значительно выше... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:30+0300
2026-09-30T22:30+0300
финансы
минфин
бюджет
дефицит
дефицит бюджета
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. По материалам Минфина России, дефицит федерального бюджета в 2026 году ожидается на уровне 3,2% ВВП, или 7,335 триллиона рублей. Это значительно выше показателя, утвержденного законом о бюджете на 2026-2028 годы, — тогда речь шла о 3,786 триллиона рублей, или 1,6% ВВП. Таким образом, фактический дефицит может оказаться вдвое больше изначально запланированного.Основным источником финансирования дефицита в трехлетний период станут государственные заимствования. Это означает, что правительство будет активно привлекать средства на внутреннем и внешнем долговом рынке. Рост дефицита связан в том числе с необходимостью финансирования социальных обязательств, оборонных расходов и поддержки участников СВО. При этом в кабмине ранее подчеркивали, что проект нового бюджета сбалансирован, а макроэкономическая стабильность остается приоритетом.
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финансы, минфин, бюджет, дефицит, дефицит бюджета
Финансы, Минфин, бюджет, дефицит, дефицит бюджета
22:30 30.09.2026
 
Дефицит бюджета-2026 вырастет до 3,2% ВВП

Минфин: дефицит вырастет до 3,2% ВВП, профинансируют за счет заимствований

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. По материалам Минфина России, дефицит федерального бюджета в 2026 году ожидается на уровне 3,2% ВВП, или 7,335 триллиона рублей. Это значительно выше показателя, утвержденного законом о бюджете на 2026-2028 годы, — тогда речь шла о 3,786 триллиона рублей, или 1,6% ВВП. Таким образом, фактический дефицит может оказаться вдвое больше изначально запланированного.
Основным источником финансирования дефицита в трехлетний период станут государственные заимствования. Это означает, что правительство будет активно привлекать средства на внутреннем и внешнем долговом рынке. Рост дефицита связан в том числе с необходимостью финансирования социальных обязательств, оборонных расходов и поддержки участников СВО. При этом в кабмине ранее подчеркивали, что проект нового бюджета сбалансирован, а макроэкономическая стабильность остается приоритетом.
 
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