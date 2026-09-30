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Дефицит бюджета-2026 вырастет до 3,2% ВВП

Дефицит бюджета-2026 вырастет до 3,2% ВВП - 30.09.2026, ПРАЙМ

Дефицит бюджета-2026 вырастет до 3,2% ВВП

По материалам Минфина России, дефицит федерального бюджета в 2026 году ожидается на уровне 3,2% ВВП, или 7,335 триллиона рублей. Это значительно выше... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:30+0300

2026-09-30T22:30+0300

2026-09-30T22:30+0300

финансы

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бюджет

дефицит

дефицит бюджета

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. По материалам Минфина России, дефицит федерального бюджета в 2026 году ожидается на уровне 3,2% ВВП, или 7,335 триллиона рублей. Это значительно выше показателя, утвержденного законом о бюджете на 2026-2028 годы, — тогда речь шла о 3,786 триллиона рублей, или 1,6% ВВП. Таким образом, фактический дефицит может оказаться вдвое больше изначально запланированного.Основным источником финансирования дефицита в трехлетний период станут государственные заимствования. Это означает, что правительство будет активно привлекать средства на внутреннем и внешнем долговом рынке. Рост дефицита связан в том числе с необходимостью финансирования социальных обязательств, оборонных расходов и поддержки участников СВО. При этом в кабмине ранее подчеркивали, что проект нового бюджета сбалансирован, а макроэкономическая стабильность остается приоритетом.

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