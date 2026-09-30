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Министры торговли стран G20 обсудят "вепонизацию" торговли - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Министры торговли стран G20 обсудят "вепонизацию" торговли
Министры торговли стран G20 обсудят "вепонизацию" торговли - 30.09.2026, ПРАЙМ
Министры торговли стран G20 обсудят "вепонизацию" торговли
Министры торговли стран "Большой двадцатки" соберутся в американском городе Милуоки, штат Висконсин, для обсуждения ключевых вопросов международной торговой и... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T00:20+0300
2026-09-30T00:20+0300
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МИЛУОКИ, 30 сен - ПРАЙМ. Министры торговли стран "Большой двадцатки" соберутся в американском городе Милуоки, штат Висконсин, для обсуждения ключевых вопросов международной торговой и экономической политики. Российскую делегацию на встрече возглавит глава Минэкономразвития России Максим Решетников. В ходе мероприятия стороны планируют обсудить "вепонизацию" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства. Председательство в "Группе двадцати" на 2026 год перешло к США от ЮАР. Встреча министров торговли пройдет с 30 сентября - 1 октября. Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что Вашингтон пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в США, саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам в конце июля, что Москва на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в мероприятии.
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мировая экономика, сша, юар, вашингтон, максим решетников, марко рубио, марк рубио
Мировая экономика, США, ЮАР, ВАШИНГТОН, Максим Решетников, Марко Рубио, Марк Рубио
00:20 30.09.2026
 
Министры торговли стран G20 обсудят "вепонизацию" торговли

Министры торговли стран G20 обсудят в Висконсине вопросы международной торговли

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МИЛУОКИ, 30 сен - ПРАЙМ. Министры торговли стран "Большой двадцатки" соберутся в американском городе Милуоки, штат Висконсин, для обсуждения ключевых вопросов международной торговой и экономической политики.
Российскую делегацию на встрече возглавит глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
В ходе мероприятия стороны планируют обсудить "вепонизацию" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
Председательство в "Группе двадцати" на 2026 год перешло к США от ЮАР. Встреча министров торговли пройдет с 30 сентября - 1 октября.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что Вашингтон пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в США, саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам в конце июля, что Москва на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в мероприятии.
 
Мировая экономикаСШАЮАРВАШИНГТОНМаксим РешетниковМарко РубиоМарк Рубио
 
 
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