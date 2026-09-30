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Министры торговли стран G20 обсудят "вепонизацию" торговли
Министры торговли стран G20 обсудят "вепонизацию" торговли - 30.09.2026, ПРАЙМ
Министры торговли стран G20 обсудят "вепонизацию" торговли
Министры торговли стран "Большой двадцатки" соберутся в американском городе Милуоки, штат Висконсин, для обсуждения ключевых вопросов международной торговой и... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T00:20+0300
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МИЛУОКИ, 30 сен - ПРАЙМ. Министры торговли стран "Большой двадцатки" соберутся в американском городе Милуоки, штат Висконсин, для обсуждения ключевых вопросов международной торговой и экономической политики.
Российскую делегацию на встрече возглавит глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
В ходе мероприятия стороны планируют обсудить "вепонизацию" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
Председательство в "Группе двадцати" на 2026 год перешло к США от ЮАР. Встреча министров торговли пройдет с 30 сентября - 1 октября.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что Вашингтон пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в США, саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам в конце июля, что Москва на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в мероприятии.
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мировая экономика, сша, юар, вашингтон, максим решетников, марко рубио, марк рубио
Мировая экономика, США, ЮАР, ВАШИНГТОН, Максим Решетников, Марко Рубио, Марк Рубио
Министры торговли стран G20 обсудят "вепонизацию" торговли
Министры торговли стран G20 обсудят в Висконсине вопросы международной торговли
МИЛУОКИ, 30 сен - ПРАЙМ. Министры торговли стран "Большой двадцатки" соберутся в американском городе Милуоки, штат Висконсин, для обсуждения ключевых вопросов международной торговой и экономической политики.
Российскую делегацию на встрече возглавит глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
В ходе мероприятия стороны планируют обсудить "вепонизацию" (от англ. weapon – оружие) торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
Председательство в "Группе двадцати" на 2026 год перешло к США от ЮАР. Встреча министров торговли пройдет с 30 сентября - 1 октября.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что Вашингтон пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в США, саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам в конце июля, что Москва на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в мероприятии.