Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минприроды прогнозирует прирост запасов графита в России - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/minprirody--873797071.html
Минприроды прогнозирует прирост запасов графита в России
Минприроды прогнозирует прирост запасов графита в России - 30.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды прогнозирует прирост запасов графита в России
Прирост запасов графита в России в текущем году ожидается на уровне 3,4 миллиона тонн, следует из слов главы Минприроды РФ Александра Козлова. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:30+0300
2026-09-30T11:30+0300
россия
общество
якутия
карелия
челябинская область
александр козлов
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873797071.jpg?1790757044
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Прирост запасов графита в России в текущем году ожидается на уровне 3,4 миллиона тонн, следует из слов главы Минприроды РФ Александра Козлова. "За счет федеральных средств идут поиски графита в пределах Лево-Нимгерканского и Керакского участков Нимнырской площади и участка Чебере в Якутии. В текущем году мы ожидаем прирост запасов графита 3,4 миллиона тонн по категориям С1 и С2", - приводит пресс-служба его слова в сообщении. В релизе отмечается, что перспективы наращивания запасов кристаллического графита в стране существенные - прогнозные ресурсы в пересчете на условные запасы категории С2 превышают 20 миллионов тонн, что сопоставимо с его текущими балансовыми запасами. Эти запасы сосредоточены в пяти графитовых провинциях: Карело-Кольской (Карелия и Мурманская область), Уральской (Свердловская и Челябинская области), Восточно-Забайкальской (Бурятия и Иркутская области), Алданской (Якутия) и Буреинской (Приморский край и Еврейская АО). Основная часть их распределена между небольшим количеством площадей, и поэтому существует вероятность открытия новых месторождений графита, подчеркнули в министерстве. Россия занимает третье место по запасам графита, они превышают 100 миллионов тонн. Почти все запасы графита страны сосредоточены в Красноярском крае - свыше 80%.
якутия
карелия
челябинская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , якутия, карелия, челябинская область, александр козлов, минприроды
РОССИЯ, Общество , ЯКУТИЯ, Карелия, Челябинская область, Александр Козлов, Минприроды
11:30 30.09.2026
 
Минприроды прогнозирует прирост запасов графита в России

Глава Минприроды Козлов: прирост запасов графита в России ожидается на уровне 3,4 млн тонн

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Прирост запасов графита в России в текущем году ожидается на уровне 3,4 миллиона тонн, следует из слов главы Минприроды РФ Александра Козлова.
"За счет федеральных средств идут поиски графита в пределах Лево-Нимгерканского и Керакского участков Нимнырской площади и участка Чебере в Якутии. В текущем году мы ожидаем прирост запасов графита 3,4 миллиона тонн по категориям С1 и С2", - приводит пресс-служба его слова в сообщении.
В релизе отмечается, что перспективы наращивания запасов кристаллического графита в стране существенные - прогнозные ресурсы в пересчете на условные запасы категории С2 превышают 20 миллионов тонн, что сопоставимо с его текущими балансовыми запасами.
Эти запасы сосредоточены в пяти графитовых провинциях: Карело-Кольской (Карелия и Мурманская область), Уральской (Свердловская и Челябинская области), Восточно-Забайкальской (Бурятия и Иркутская области), Алданской (Якутия) и Буреинской (Приморский край и Еврейская АО).
Основная часть их распределена между небольшим количеством площадей, и поэтому существует вероятность открытия новых месторождений графита, подчеркнули в министерстве.
Россия занимает третье место по запасам графита, они превышают 100 миллионов тонн. Почти все запасы графита страны сосредоточены в Красноярском крае - свыше 80%.
 
РОССИЯОбществоЯКУТИЯКарелияЧелябинская областьАлександр КозловМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала