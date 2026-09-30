Минприроды прогнозирует прирост запасов графита в России
Глава Минприроды Козлов: прирост запасов графита в России ожидается на уровне 3,4 млн тонн
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Прирост запасов графита в России в текущем году ожидается на уровне 3,4 миллиона тонн, следует из слов главы Минприроды РФ Александра Козлова.
"За счет федеральных средств идут поиски графита в пределах Лево-Нимгерканского и Керакского участков Нимнырской площади и участка Чебере в Якутии. В текущем году мы ожидаем прирост запасов графита 3,4 миллиона тонн по категориям С1 и С2", - приводит пресс-служба его слова в сообщении.
В релизе отмечается, что перспективы наращивания запасов кристаллического графита в стране существенные - прогнозные ресурсы в пересчете на условные запасы категории С2 превышают 20 миллионов тонн, что сопоставимо с его текущими балансовыми запасами.
Эти запасы сосредоточены в пяти графитовых провинциях: Карело-Кольской (Карелия и Мурманская область), Уральской (Свердловская и Челябинская области), Восточно-Забайкальской (Бурятия и Иркутская области), Алданской (Якутия) и Буреинской (Приморский край и Еврейская АО).
Основная часть их распределена между небольшим количеством площадей, и поэтому существует вероятность открытия новых месторождений графита, подчеркнули в министерстве.
Россия занимает третье место по запасам графита, они превышают 100 миллионов тонн. Почти все запасы графита страны сосредоточены в Красноярском крае - свыше 80%.