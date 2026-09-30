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Минпромторг продолжает помогать развитию промышленности Донбасса - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг продолжает помогать развитию промышленности Донбасса
Минпромторг продолжает помогать развитию промышленности Донбасса - 30.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг продолжает помогать развитию промышленности Донбасса
Минпромторг России продолжает оказывать помощь развитию промышленности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении министерства. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T12:11+0300
2026-09-30T12:11+0300
промышленность
россия
лнр
херсонская область
минпромторг
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России продолжает оказывать помощь развитию промышленности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении министерства. "С Днем воссоединения! Минпромторг России продолжает помогать развиваться промышленности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении. В Минпромторге добавили, что с 2023 года региональные фонды развития промышленности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей были докапитализированы. В целях поддержки, восстановления и развития промышленного потенциала Новороссии до фондов доведено более 23 миллиардов рублей. Льготные займы и гранты на сумму свыше 15 миллиардов рублей получили 148 предприятий. В сентябре 2026 года в реестр Минпромторга России внесен первый промышленный парк - "Лугансктепловоз". "Поздравляем жителей воссоединенных регионов! Желаем мира, благополучия и уверенного развития. Пусть новые производства способствуют росту качества жизни, а в домах будет спокойствие и уют. Здоровья и добра!" - заключили в ведомстве. Ровно 4 года назад, 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. День воссоединения исторических регионов с РФ отмечается 30 сентября. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.
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промышленность, россия, лнр, херсонская область, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, ЛНР, Херсонская область, Минпромторг
12:11 30.09.2026
 
Минпромторг продолжает помогать развитию промышленности Донбасса

Минпромторг помогает развитию промышленности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России продолжает оказывать помощь развитию промышленности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении министерства.
"С Днем воссоединения! Минпромторг России продолжает помогать развиваться промышленности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что с 2023 года региональные фонды развития промышленности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей были докапитализированы. В целях поддержки, восстановления и развития промышленного потенциала Новороссии до фондов доведено более 23 миллиардов рублей. Льготные займы и гранты на сумму свыше 15 миллиардов рублей получили 148 предприятий. В сентябре 2026 года в реестр Минпромторга России внесен первый промышленный парк - "Лугансктепловоз".
"Поздравляем жителей воссоединенных регионов! Желаем мира, благополучия и уверенного развития. Пусть новые производства способствуют росту качества жизни, а в домах будет спокойствие и уют. Здоровья и добра!" - заключили в ведомстве.
Ровно 4 года назад, 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. День воссоединения исторических регионов с РФ отмечается 30 сентября. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.
 
ПромышленностьРОССИЯЛНРХерсонская областьМинпромторг
 
 
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