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Минпромторг досрочно освоил бюджет на льготный автолизинг и кредитование

Минпромторг досрочно освоил бюджет на льготный автолизинг и кредитование - 30.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг досрочно освоил бюджет на льготный автолизинг и кредитование

Минпромторг России досрочно завершил освоение бюджетных средств, заложенных в 2026 году на льготный автолизинг и автокредитование, сообщило ведомство. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:05+0300

2026-09-30T14:05+0300

2026-09-30T14:05+0300

бизнес

финансы

россия

минпромторг

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России досрочно завершил освоение бюджетных средств, заложенных в 2026 году на льготный автолизинг и автокредитование, сообщило ведомство. "Программы льготного автокредитования и льготного лизинга в 2026 году достигли планового объема и выполнили задачу по поддержке рынка… На данный момент лимит бюджетных ассигнований освоен досрочно", - говорится в сообщении. Отмечается, что реализация программ льготного автокредитования и льготного лизинга заложена в новый бюджетный цикл, и об их возобновлении будет объявлено дополнительно. В Минпромторге подчеркнули, что приостановка действия данных инструментов в текущем году является штатной ситуацией при освоении выделенного бюджета, и речь не идет о полной отмене мер поддержки. "За счет выделения специализированного сублимита продолжается реализация программы льготного лизинга общественного транспорта – парки такой техники продолжают ритмично обновляться в соответствии с поручением президента", - говорится в сообщении.Объем финансирования программы льготного автокредитования в текущем году составил около 20 миллиардов рублей, льготного автолизинга - порядка 30 миллиардов рублей, сообщало ранее министерство.

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бизнес, финансы, россия, минпромторг