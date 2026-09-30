https://1prime.ru/20260930/mintrans-873801316.html

Минтранс поддержал идею обмена списками дебоширов между авиакомпаниями

Минтранс поддержал идею обмена списками дебоширов между авиакомпаниями - 30.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс поддержал идею обмена списками дебоширов между авиакомпаниями

Министерство транспорта России концептуально поддерживает законопроект, предусматривающий возможность обмена списками дебоширов между авиакомпаниями и... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:09+0300

2026-09-30T13:09+0300

2026-09-30T13:13+0300

бизнес

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Министерство транспорта России концептуально поддерживает законопроект, предусматривающий возможность обмена списками дебоширов между авиакомпаниями и расширение перечня нарушений, при которых перевозчики могут отказать в полете, рассказали РИА Новости в ведомстве. Ранее в сентябре в Государственную думу был внесен законопроект, которым предлагается разрешить авиакомпаниям обмениваться списками пассажиров-нарушителей, а также расширить перечень правонарушений, при совершении которых возможен отказ в перевозке и увеличить срок нахождения в "черном списке" до трех лет в случае повторных нарушений. "Минтранс концептуально поддерживает предлагаемые изменения, направленные на повышение уровня безопасности и комфорта пассажиров", - заявили в министерстве. "Расширение оснований для включения в реестр позволит обеспечить соразмерную реакцию на деструктивное поведение... Возможность обмена данными между авиакомпаниями повысит эффективность ограничительных мер за счет исключения ситуаций, когда нарушитель обходит запрет, воспользовавшись услугами другого перевозчика", - добавили там. Также в Минтрансе отметили как сбалансированную меру внесение пассажира в "черный список" на три года при повторном нарушении. Включение в такой реестр - крайняя мера, применимая только при наличии зафиксированного правонарушения или неисполнения распоряжения командира самолета, такой подход позволяет защитить интересы пассажиров и обеспечить порядок и безопасность на борту, считают там. При этом проект закона предусматривает исключения, когда пассажиру, даже включенному в "черный список", нельзя отказать в перевозке. К таким исключениям относится возвращение в Россию или депортация, если нет альтернативных вариантов полета. Также отказ не допускается, если пассажир летит к месту лечения или сопровождает туда человека с ограничениями здоровья, либо летит на похороны члена семьи или близкого родственника. Кроме того, отказ предлагается не допускать, если внутренний рейс безальтернативен.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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