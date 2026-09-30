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Минтранс: курьеры на электровелосипедах не должны ездить по тротуарам

Минтранс: курьеры на электровелосипедах не должны ездить по тротуарам - 30.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс: курьеры на электровелосипедах не должны ездить по тротуарам

Курьеры на мощных и тяжелых электровелосипедах не должны ездить по тротуарам, поскольку такие транспортные средства не предназначены для этого, заявил... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:45+0300

2026-09-30T17:45+0300

2026-09-30T17:48+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курьеры на мощных и тяжелых электровелосипедах не должны ездить по тротуарам, поскольку такие транспортные средства не предназначены для этого, заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николай Чередниченко. "Мы не считаем средствами индивидуальной мобильности вот эти огромные курьерские электросамокаты и электровелосипеды, они должны уйти с тротуара и должны ездить по проезжей части", - сказал он, выступая в Совете Федерации. Чередниченко уточнил, что речь идет о транспортных средствах массой более 35 килограммов, которые должны передвигаться по обочинам и проезжей части. "Они и не должны там (на тротуарах - ред.) ездить, но, к сожалению, из-за того, что пробелы есть в части регистрации и администрирования, они позволяют себе это делать, хотя им точно там не место", - заключил Чередниченко. В марте 2026 года президент России Владимир Путин поручил министерству транспорта и МВД к 1 июля рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение по тротуарам велосипедов с электрическим двигателем. Глава Минтранса Андрей Никитин в конце июня заявлял, что все предложения готовы и будут представлены в течение двух-трех месяцев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, совет федерации, мвд