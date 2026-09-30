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Минтранс: курьеры на электровелосипедах не должны ездить по тротуарам - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс: курьеры на электровелосипедах не должны ездить по тротуарам
Минтранс: курьеры на электровелосипедах не должны ездить по тротуарам - 30.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс: курьеры на электровелосипедах не должны ездить по тротуарам
Курьеры на мощных и тяжелых электровелосипедах не должны ездить по тротуарам, поскольку такие транспортные средства не предназначены для этого, заявил... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T17:45+0300
2026-09-30T17:48+0300
бизнес
россия
владимир путин
совет федерации
мвд
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курьеры на мощных и тяжелых электровелосипедах не должны ездить по тротуарам, поскольку такие транспортные средства не предназначены для этого, заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николай Чередниченко. "Мы не считаем средствами индивидуальной мобильности вот эти огромные курьерские электросамокаты и электровелосипеды, они должны уйти с тротуара и должны ездить по проезжей части", - сказал он, выступая в Совете Федерации. Чередниченко уточнил, что речь идет о транспортных средствах массой более 35 килограммов, которые должны передвигаться по обочинам и проезжей части. "Они и не должны там (на тротуарах - ред.) ездить, но, к сожалению, из-за того, что пробелы есть в части регистрации и администрирования, они позволяют себе это делать, хотя им точно там не место", - заключил Чередниченко. В марте 2026 года президент России Владимир Путин поручил министерству транспорта и МВД к 1 июля рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение по тротуарам велосипедов с электрическим двигателем. Глава Минтранса Андрей Никитин в конце июня заявлял, что все предложения готовы и будут представлены в течение двух-трех месяцев.
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бизнес, россия, владимир путин, совет федерации, мвд
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Совет Федерации, МВД
17:45 30.09.2026 (обновлено: 17:48 30.09.2026)
 
Минтранс: курьеры на электровелосипедах не должны ездить по тротуарам

Чередниченко: курьеры на электровелосипедах не должны ездить по тротуарам

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курьеры на мощных и тяжелых электровелосипедах не должны ездить по тротуарам, поскольку такие транспортные средства не предназначены для этого, заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николай Чередниченко.
"Мы не считаем средствами индивидуальной мобильности вот эти огромные курьерские электросамокаты и электровелосипеды, они должны уйти с тротуара и должны ездить по проезжей части", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
Чередниченко уточнил, что речь идет о транспортных средствах массой более 35 килограммов, которые должны передвигаться по обочинам и проезжей части.
"Они и не должны там (на тротуарах - ред.) ездить, но, к сожалению, из-за того, что пробелы есть в части регистрации и администрирования, они позволяют себе это делать, хотя им точно там не место", - заключил Чередниченко.
В марте 2026 года президент России Владимир Путин поручил министерству транспорта и МВД к 1 июля рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение по тротуарам велосипедов с электрическим двигателем.
Глава Минтранса Андрей Никитин в конце июня заявлял, что все предложения готовы и будут представлены в течение двух-трех месяцев.
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинСовет ФедерацииМВД
 
 
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