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Минтранс не видит необходимости введения прав для электросамокатов - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс не видит необходимости введения прав для электросамокатов
Минтранс не видит необходимости введения прав для электросамокатов - 30.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс не видит необходимости введения прав для электросамокатов
Минтранс России пока не видит необходимости введения обязательных водительских прав для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:38+0300
2026-09-30T19:42+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минтранс России пока не видит необходимости введения обязательных водительских прав для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, сообщил замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко. "В нашем подходе средство индивидуальной мобильности не является механическим транспортным средством… требования в части наличия водительского удостоверения пока в этом подходе нет", - сказал он. При этом в министерстве согласны, что к управлению средствами индивидуальной мобильности должны допускаться только люди в возрасте не менее 16 лет, а также отмечают, что необходимо проработать вопрос идентификации водителей или самих транспортных средств. Кроме того, лицо, управляющее СИМ, должно быть на законодательном уровне признано именно водителем, а не пользователем, считают в Минтрансе. "Чтобы все знали, что на них действуют обязанности водителя транспортного средства, что они обязаны остановиться по требованию сотрудника полиции, не оставлять место ДТП, должны проходить медосвидетельствование по требованию сотрудника", - пояснил Чередниченко.
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бизнес, общество
Бизнес, Общество
19:38 30.09.2026 (обновлено: 19:42 30.09.2026)
 
Минтранс не видит необходимости введения прав для электросамокатов

Минтранс пока не видит необходимости введения водительских прав для электросамокатов

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минтранс России пока не видит необходимости введения обязательных водительских прав для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, сообщил замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко.
"В нашем подходе средство индивидуальной мобильности не является механическим транспортным средством… требования в части наличия водительского удостоверения пока в этом подходе нет", - сказал он.
При этом в министерстве согласны, что к управлению средствами индивидуальной мобильности должны допускаться только люди в возрасте не менее 16 лет, а также отмечают, что необходимо проработать вопрос идентификации водителей или самих транспортных средств.
Кроме того, лицо, управляющее СИМ, должно быть на законодательном уровне признано именно водителем, а не пользователем, считают в Минтрансе.
"Чтобы все знали, что на них действуют обязанности водителя транспортного средства, что они обязаны остановиться по требованию сотрудника полиции, не оставлять место ДТП, должны проходить медосвидетельствование по требованию сотрудника", - пояснил Чередниченко.
СК выступает за введение прав для управления электросамокатами
19:20
 
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