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Минцифры рассказало, что войдет в третий пакет мер против кибермошенников

Минцифры рассказало, что войдет в третий пакет мер против кибермошенников - 30.09.2026, ПРАЙМ

Минцифры рассказало, что войдет в третий пакет мер против кибермошенников

Новые меры по усилению защиты россиян в цифровой среде опубликованы для общественного обсуждения, сообщило Минцифры РФ. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:19+0300

2026-09-30T14:19+0300

2026-09-30T14:23+0300

технологии

россия

дмитрий григоренко

минцифры

госдума

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Новые меры по усилению защиты россиян в цифровой среде опубликованы для общественного обсуждения, сообщило Минцифры РФ. Так, на портале "Госуслуги" планируется создать единую платформу согласий, где гражданин сможет увидеть все согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал онлайн и офлайн. "Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы", - говорится в сообщении министерства. Кроме того, в рамках ГИС "Антифрод" будет создана база абонентов, которые предоставляли мошенникам свои телефонные номера и учетные данные в различных информационных системах, что позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы и повысит безопасность цифровых сервисов. Также совершенствуется контроль за распространителями сим-карт. Цепочки посредников между оператором связи и гражданином "уходят в прошлое": распространять сим-карты смогут только прямые дилеры - компании, у которых есть агентский договор с оператором, пояснило Минцифры. Дилером может быть только юрлицо. Физлица и ИП больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. В Минцифры также добавили, что операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. Абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом при платеже идентифицироваться. Кроме того, предусмотрен запрет на продажу предактивированных сим-карт, то есть уже оформленных на других абонентов. "Эта мера позволит оперативно пресекать незаконную продажу в интернете номеров, зарегистрированных на других физических и юридических лиц и ИП. У телефонных мошенников не получится использовать чужие сим-карты в противоправных целях", - подчеркнули в Минцифры. Новый пакет мер также предусматривает, что услуги смс-рассылок смогут оказывать только операторы связи. Как отметили в министерстве, сейчас деятельность агрегаторов массовых рассылок находится в нерегулируемой "серой зоне", что создает угрозу фрода. В ведомстве добавили, что правительство РФ сможет определять особенности оказания услуг связи с использованием М2М-устройств: мера не позволит мошенникам применять сим-карты, выделенные для оборудования межмашинного взаимодействия, для незаконных рассылок и обзвонов. "Это комплексный законопроект, который направлен на создание надежной системы защиты граждан от кибермошенничества. Его принятие позволит существенно сократить возможности злоумышленников и повысить уровень доверия к цифровым сервисам", - прокомментировало ведомство. Во вторник вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил РИА Новости, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки, в него войдет почти 20 инициатив, а акцент будет сделан на борьбе со схемами с сим-картами. Пакет будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, дмитрий григоренко, минцифры, госдума