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Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей

Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T07:38+0300

2026-09-30T07:38+0300

2026-09-30T07:38+0300

общество

россия

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона предусматривает установление с 1 января 2027 года минимального размера оплаты труда в сумме 50 000 рублей в месяц", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Действующий федеральный МРОТ с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц. Повышение МРОТ, по мнению автора, будет способствовать росту доходов работников, расширению внутреннего потребительского спроса и повышению привлекательности легальной занятости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия