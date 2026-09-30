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Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей
Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T07:38+0300
2026-09-30T07:38+0300
общество
россия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона предусматривает установление с 1 января 2027 года минимального размера оплаты труда в сумме 50 000 рублей в месяц", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Действующий федеральный МРОТ с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц. Повышение МРОТ, по мнению автора, будет способствовать росту доходов работников, расширению внутреннего потребительского спроса и повышению привлекательности легальной занятости.
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40
192
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40
общество , россия
Общество , РОССИЯ
07:38 30.09.2026
 
Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тысяч рублей

Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона предусматривает установление с 1 января 2027 года минимального размера оплаты труда в сумме 50 000 рублей в месяц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Действующий федеральный МРОТ с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц.
Повышение МРОТ, по мнению автора, будет способствовать росту доходов работников, расширению внутреннего потребительского спроса и повышению привлекательности легальной занятости.
 
ОбществоРОССИЯ
 
 
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