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Миронов предложил ввести ежегодную доплату к страховой пенсии - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Миронов предложил ввести ежегодную доплату к страховой пенсии
Миронов предложил ввести ежегодную доплату к страховой пенсии - 30.09.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил ввести ежегодную доплату к страховой пенсии
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести ежегодную доплату к страховой пенсии по старости и закрепить... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T08:45+0300
2026-09-30T08:45+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести ежегодную доплату к страховой пенсии по старости и закрепить обязательную годовую выплату работникам государственных и муниципальных учреждений. Соответствующие законопроекты будут внесены на рассмотрение палаты парламента в среду. Документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" следующие изменения… ежегодная доплата к страховой пенсии - единовременная выплата, устанавливаемая к страховой пенсии по старости в целях компенсации роста стоимости жизни", - говорится в тексте проекта федерального закона. Согласно первому законопроекту, гражданам, получающим страховую пенсию по старости, устанавливается ежегодная доплата в целях компенсации роста стоимости жизни. Ее размер устанавливается в размере суммы страховой пенсии по старости, фиксированной выплаты к ней и повышений фиксированной выплаты, установленных получателю на день осуществления доплаты. При этом размер доплаты не может быть менее полуторакратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в целом по России на год выплаты. Предусматривается, что доплата осуществляется один раз в год не позднее окончания календарного года и назначается без подачи заявления. Второй законопроект предлагает закрепить обязанность предусматривать в системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений ежегодную дополнительную выплату (годовое вознаграждение). Ее размер, согласно проекту, может определяться в фиксированной сумме либо в процентном отношении к зарплате, но не может быть ниже одного среднемесячного заработка.
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08:45 30.09.2026
 
Миронов предложил ввести ежегодную доплату к страховой пенсии

Миронов предложил ввести ежегодную доплату к страховой пенсии по старости

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести ежегодную доплату к страховой пенсии по старости и закрепить обязательную годовую выплату работникам государственных и муниципальных учреждений.
Соответствующие законопроекты будут внесены на рассмотрение палаты парламента в среду. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" следующие изменения… ежегодная доплата к страховой пенсии - единовременная выплата, устанавливаемая к страховой пенсии по старости в целях компенсации роста стоимости жизни", - говорится в тексте проекта федерального закона.
Согласно первому законопроекту, гражданам, получающим страховую пенсию по старости, устанавливается ежегодная доплата в целях компенсации роста стоимости жизни. Ее размер устанавливается в размере суммы страховой пенсии по старости, фиксированной выплаты к ней и повышений фиксированной выплаты, установленных получателю на день осуществления доплаты.
При этом размер доплаты не может быть менее полуторакратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в целом по России на год выплаты. Предусматривается, что доплата осуществляется один раз в год не позднее окончания календарного года и назначается без подачи заявления.
Второй законопроект предлагает закрепить обязанность предусматривать в системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений ежегодную дополнительную выплату (годовое вознаграждение). Ее размер, согласно проекту, может определяться в фиксированной сумме либо в процентном отношении к зарплате, но не может быть ниже одного среднемесячного заработка.
 
 
 
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