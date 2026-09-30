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Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу маткапитала

Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу маткапитала - 30.09.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу маткапитала

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, а также разрешить тратить... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T08:45+0300

2026-09-30T08:45+0300

2026-09-30T08:45+0300

россия

бизнес

сергей миронов

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, а также разрешить тратить его на покупку нового автомобиля российского производства. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект предусматривает введение прогрессивной шкалы материнского (семейного) капитала, при которой размер государственной поддержки возрастает при рождении второго, третьего и последующих детей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В 2026 году размер материнского капитала составляет 728 921 рубля при рождении первого ребенка, 234 321 рубля в качестве доплаты при рождении второго ребенка и 963 243 рубля при рождении второго ребенка, если ранее право на маткапитал не возникало. При рождении третьего или последующего ребенка указанный размер предоставляется только при условии, что до его появления право не возникло. Законопроектом предлагается с 1 января 2027 года установить размер материнского капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка в сумме 1 399 851 рубль, а при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей - 1 866 468 рублей. Одновременно право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением третьего или последующих детей предлагается предоставлять независимо от того, реализовывалось ли ранее право на маткапитал. Проект также предусматривает расширение маткапитала на приобретения нового автомобиля, произведенного на территории России. Средства маткапитала предлагается направлять не только на непосредственную оплату приобретаемого автомобиля, но и на уплату первоначального взноса и/или погашение основного долга по кредиту на его приобретение. Автомобиль, согласно проекту, должен быть произведен на территории РФ, ранее не состоять на государственном регистрационном учете, соответствовать установленным требованиям по стоимости, мощности двигателя и количеству пассажирских мест. Миронов считает, что принятие законопроекта позволит сделать систему материнского капитала более последовательной и справедливой, и предлагаемая модель отвечает задаче укрепления многодетности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, сергей миронов