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Миронов предложил предоставлять субсидию на оплату лекарств

Миронов предложил предоставлять субсидию на оплату лекарств - 30.09.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил предоставлять субсидию на оплату лекарств

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставлять гражданину субсидию на оплату лекарств из перечня жизненно... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T08:48+0300

2026-09-30T08:48+0300

2026-09-30T08:48+0300

бизнес

финансы

сергей миронов

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставлять гражданину субсидию на оплату лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), если расходы на них превышают 10% его дохода. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить, что в случае, когда расходы гражданина на приобретение лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, превышают 10% его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, гражданину предоставляется субсидия на оплату соответствующих лекарственных препаратов", - говорится в пояснительной записке к проекту. Действующее законодательство предусматривает комплекс мер по обеспечению доступности лекарств. В отношении препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) применяется государственное регулирование цен. Наряду с этим законодательство предусматривает бесплатное или льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Согласно проекту, субсидия не предоставляется в случаях, когда установленный законопроектом показатель дохода превышает трехкратную величину прожиточного минимума, установленную в соответствующем субъекте России. Законопроектом предлагается учитывать при определении размера расходов на лекарственные средства совокупные фактически понесенные за счет собственных средств расходы гражданина и членов его семьи на приобретение препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП. В документах Миронов отметил, что предлагаемый механизм носит адресный характер: он не заменяет действующие программы бесплатного и льготного лекарственного обеспечения и не предусматривает всеобщего возмещения расходов на лекарственные препараты независимо от уровня дохода.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, сергей миронов