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Миронов предложил предоставлять субсидию на оплату лекарств - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Миронов предложил предоставлять субсидию на оплату лекарств
Миронов предложил предоставлять субсидию на оплату лекарств - 30.09.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил предоставлять субсидию на оплату лекарств
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставлять гражданину субсидию на оплату лекарств из перечня жизненно... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T08:48+0300
2026-09-30T08:48+0300
бизнес
финансы
сергей миронов
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставлять гражданину субсидию на оплату лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), если расходы на них превышают 10% его дохода. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить, что в случае, когда расходы гражданина на приобретение лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, превышают 10% его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, гражданину предоставляется субсидия на оплату соответствующих лекарственных препаратов", - говорится в пояснительной записке к проекту. Действующее законодательство предусматривает комплекс мер по обеспечению доступности лекарств. В отношении препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) применяется государственное регулирование цен. Наряду с этим законодательство предусматривает бесплатное или льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Согласно проекту, субсидия не предоставляется в случаях, когда установленный законопроектом показатель дохода превышает трехкратную величину прожиточного минимума, установленную в соответствующем субъекте России. Законопроектом предлагается учитывать при определении размера расходов на лекарственные средства совокупные фактически понесенные за счет собственных средств расходы гражданина и членов его семьи на приобретение препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП. В документах Миронов отметил, что предлагаемый механизм носит адресный характер: он не заменяет действующие программы бесплатного и льготного лекарственного обеспечения и не предусматривает всеобщего возмещения расходов на лекарственные препараты независимо от уровня дохода.
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бизнес, финансы, сергей миронов
Бизнес, Финансы, Сергей Миронов
08:48 30.09.2026
 
Миронов предложил предоставлять субсидию на оплату лекарств

Миронов предложил предоставлять субсидию на оплату лекарств из перечня ЖНВЛП

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставлять гражданину субсидию на оплату лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), если расходы на них превышают 10% его дохода.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить, что в случае, когда расходы гражданина на приобретение лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, превышают 10% его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, гражданину предоставляется субсидия на оплату соответствующих лекарственных препаратов", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Действующее законодательство предусматривает комплекс мер по обеспечению доступности лекарств. В отношении препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) применяется государственное регулирование цен. Наряду с этим законодательство предусматривает бесплатное или льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.
Согласно проекту, субсидия не предоставляется в случаях, когда установленный законопроектом показатель дохода превышает трехкратную величину прожиточного минимума, установленную в соответствующем субъекте России.
Законопроектом предлагается учитывать при определении размера расходов на лекарственные средства совокупные фактически понесенные за счет собственных средств расходы гражданина и членов его семьи на приобретение препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП.
В документах Миронов отметил, что предлагаемый механизм носит адресный характер: он не заменяет действующие программы бесплатного и льготного лекарственного обеспечения и не предусматривает всеобщего возмещения расходов на лекарственные препараты независимо от уровня дохода.
 
БизнесФинансыСергей Миронов
 
 
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