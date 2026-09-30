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Молдавия не может обеспечить себя базовыми продуктами питания

Молдавия не может обеспечить себя базовыми продуктами питания - 30.09.2026, ПРАЙМ

Молдавия не может обеспечить себя базовыми продуктами питания

Молдавия не может обеспечить себя самостоятельно базовыми продуктами питания, свидетельствуют данные Национального бюро статистики (НБС) опубликованные в среду... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:42+0300

2026-09-30T22:42+0300

2026-09-30T22:42+0300

молдавия

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КИШИНЕВ, 30 сен - ПРАЙМ. Молдавия не может обеспечить себя самостоятельно базовыми продуктами питания, свидетельствуют данные Национального бюро статистики (НБС) опубликованные в среду на сайте ведомства. Молдавия несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%. "Собственное производство не покрыло внутренние потребности страны. Необходимый объем овощей, мяса, картофеля и молока был восполнен за счет импорта", - указывается в материалах бюро, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, в 2025 году уровень покрытия внутренних потребностей республики молоком составил лишь 57%, картофелем - 65%, мясом - 76%, а овощами - 85%. Для компенсации дефицита продовольствия на внутреннем рынке Молдавия была вынуждена наращивать закупки основных категорий сельхозпродукции за рубежом. Наибольший дефицит в 2025 году отмечен в молочной отрасли, где внутренний выпуск составил 282,5 тысячи тонн, а импорт вырос на 15% по сравнению с 2024 годом - до 214,7 тысячи тонн. В мясном секторе производство за год сократилось на 11% - почти до 115 тысяч тонн. Сбор овощей при росте на 13% составил 282 тысячи тонн (импорт при этом увеличился на 16% - до 84,4 тысячи тонн), а урожай картофеля поднялся на 10% - до 148,6 тысячи тонн. При этом в сегменте зерновых культур и садоводства Молдавия сохраняет профицит. В 2025 году объемы сбора зерна выросли на 34% по сравнению с 2024 годом - до 2848,8 тысячи тонн, превысив внутренние потребности населения в два раза, а производство фруктов, ягод и орехов достигло 633,9 тысячи тонн (рост на 7%), оказавшись выше нормы потребления в 1,7 раза. Нынешние объемы выпуска продовольствия в республике кратно уступают историческим максимумам. Согласно ретроспективным данным самого НБС, в 1990 году производство молока в МССР достигало более 1,5 миллиона тонн, а мяса свыше 300 тысяч тонн в год, что превышает показатели 2025 года более чем в пять и почти в три раза соответственно. Урожай овощей в тот период превышал один миллион тонн ежегодно.

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