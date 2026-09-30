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Российский рынок акций продолжает консолидироваться в узком диапазоне - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций продолжает консолидироваться в узком диапазоне
Российский рынок акций продолжает консолидироваться в узком диапазоне - 30.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает консолидироваться в узком диапазоне
Российский рынок акций демонстрирует в начале последней основной торговой сессии сентября символический рост, и продолжит консолидироваться в узком диапазоне,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:00+0300
2026-09-30T10:00+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует в начале последней основной торговой сессии сентября символический рост, и продолжит консолидироваться в узком диапазоне, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 9.50 мск повышается на 0,04% относительно предыдущего закрытия - до 2 263,79 пункта. В лидерах роста стоимости - акции ВТБ (+1,38%), "Полюса" (+0,95%), "Инарктики" (+0,91%), "Алросы" (+0,86%), "Озона" (+0,8%). В лидерах снижения капитализации - "Московский кредитный банк" (−1,11%), "Россети Ленэнерго" (−0,7%), "Распадская" (−0,68%), Московская биржа (−0,63%), "Соллерс" (−0,54%). Сегодня индекс Мосбиржи продолжит оставаться в диапазоне 2200-2300 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ. Аналитики компании "Цифра брокер" также ожидают, что рынок продолжит консолидироваться в этом диапазоне и в дальнейшем, в ожидании международных новостей, а также октябрьского опорного заседания Банка России, по итогам которого регулятор обновит среднесрочный макроэкономический прогноз. Высокие цены на энергоносители будут отчасти поддерживать стоимость "фишек" нефтегазового сектора, тогда как сдерживать рост рынка широким фронтом будут отсутствие четких триггеров с международной арены и риски сохранения ключевой ставки на уровне 14% и по итогам заседания ЦБ в октябре, заключает Крылова.
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рынок, торги, акции, мосбиржа, втб, инарктика
Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа, ВТБ, Инарктика
10:00 30.09.2026
 
Российский рынок акций продолжает консолидироваться в узком диапазоне

Индекс Мосбиржи вырос на 0,04% к предыдущему закрытию и продолжит консолидироваться

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует в начале последней основной торговой сессии сентября символический рост, и продолжит консолидироваться в узком диапазоне, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 9.50 мск повышается на 0,04% относительно предыдущего закрытия - до 2 263,79 пункта.
В лидерах роста стоимости - акции ВТБ (+1,38%), "Полюса" (+0,95%), "Инарктики" (+0,91%), "Алросы" (+0,86%), "Озона" (+0,8%).
В лидерах снижения капитализации - "Московский кредитный банк" (−1,11%), "Россети Ленэнерго" (−0,7%), "Распадская" (−0,68%), Московская биржа (−0,63%), "Соллерс" (−0,54%).
Сегодня индекс Мосбиржи продолжит оставаться в диапазоне 2200-2300 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ.
Аналитики компании "Цифра брокер" также ожидают, что рынок продолжит консолидироваться в этом диапазоне и в дальнейшем, в ожидании международных новостей, а также октябрьского опорного заседания Банка России, по итогам которого регулятор обновит среднесрочный макроэкономический прогноз.
Высокие цены на энергоносители будут отчасти поддерживать стоимость "фишек" нефтегазового сектора, тогда как сдерживать рост рынка широким фронтом будут отсутствие четких триггеров с международной арены и риски сохранения ключевой ставки на уровне 14% и по итогам заседания ЦБ в октябре, заключает Крылова.
 
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