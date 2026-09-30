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Российский рынок акций продолжает консолидироваться в узком диапазоне

Российский рынок акций продолжает консолидироваться в узком диапазоне - 30.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает консолидироваться в узком диапазоне

Российский рынок акций демонстрирует в начале последней основной торговой сессии сентября символический рост, и продолжит консолидироваться в узком диапазоне,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:00+0300

2026-09-30T10:00+0300

2026-09-30T10:00+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует в начале последней основной торговой сессии сентября символический рост, и продолжит консолидироваться в узком диапазоне, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 9.50 мск повышается на 0,04% относительно предыдущего закрытия - до 2 263,79 пункта. В лидерах роста стоимости - акции ВТБ (+1,38%), "Полюса" (+0,95%), "Инарктики" (+0,91%), "Алросы" (+0,86%), "Озона" (+0,8%). В лидерах снижения капитализации - "Московский кредитный банк" (−1,11%), "Россети Ленэнерго" (−0,7%), "Распадская" (−0,68%), Московская биржа (−0,63%), "Соллерс" (−0,54%). Сегодня индекс Мосбиржи продолжит оставаться в диапазоне 2200-2300 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ. Аналитики компании "Цифра брокер" также ожидают, что рынок продолжит консолидироваться в этом диапазоне и в дальнейшем, в ожидании международных новостей, а также октябрьского опорного заседания Банка России, по итогам которого регулятор обновит среднесрочный макроэкономический прогноз. Высокие цены на энергоносители будут отчасти поддерживать стоимость "фишек" нефтегазового сектора, тогда как сдерживать рост рынка широким фронтом будут отсутствие четких триггеров с международной арены и риски сохранения ключевой ставки на уровне 14% и по итогам заседания ЦБ в октябре, заключает Крылова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, мосбиржа, втб, инарктика