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Поезд Москва — Владивосток отмечает 60-летний юбилей

Поезд Москва — Владивосток отмечает 60-летний юбилей - 30.09.2026, ПРАЙМ

Поезд Москва — Владивосток отмечает 60-летний юбилей

Поезд Москва - Владивосток 30 сентября отмечает 60-летний юбилей, состав проезжает 9,3 тысячи километров, имеет самый протяженный железнодорожный маршрут в мире | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T00:17+0300

2026-09-30T00:17+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Поезд Москва - Владивосток 30 сентября отмечает 60-летний юбилей, состав проезжает 9,3 тысячи километров, имеет самый протяженный железнодорожный маршрут в мире и делает 135 остановок, сообщили РИА Новости в РЖД. "Тридцатого сентября 2026 года фирменному поезду №1/2 "Россия" сообщением Владивосток - Москва исполняется 60 лет. По этому случаю на вокзале города Владивосток состоится праздничное мероприятие, а пассажирам юбилейного рейса вручат памятные сувениры", - рассказали в РЖД. Поезд "Россия" начал курсировать в 1966 году. До середины 1980-х время в пути в одну сторону составляло около 8 суток, а на сегодняшний день занимает чуть меньше семи суток. Пассажиры за это время встречают рассвет целых восемь раз. Маршрут поезда пролегает через 20 регионов страны: 12 областей, 5 краев, одну автономную область и две республики. Состав в пути проезжает через семь часовых поясов, несколько климатических областей и природных зон. Поезд за период курсирования - с 1966 года по 2026 года - перевез более 53 миллионов пассажиров. Ежегодно в среднем им путешествуют более 2 миллионов пассажиров. Они за год заказывают у проводников порядка 60 тысяч стаканов чая и более 100 тысяч чашек кофе. Среди пассажиров есть и те, кто отправляется в поездку по всему маршруту. Так, с начала этого года недельное путешествие в поезде "Россия" совершили 2,2 тысячи пассажиров. Наиболее популярными промежуточными станциями для посадки и высадки пассажиров у поезда № 1 из Владивостока стали: Новосибирск и Красноярск, у поезда № 2 из Москвы - Екатеринбург и Тюмень.

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