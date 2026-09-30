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В Москве пройдет церемония присоединения к Кодексу этики в сфере ИИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
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В Москве пройдет церемония присоединения к Кодексу этики в сфере ИИ
В Москве пройдет церемония присоединения к Кодексу этики в сфере ИИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
В Москве пройдет церемония присоединения к Кодексу этики в сфере ИИ
Церемония присоединения российских и зарубежных организаций к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) пройдет в Москве в рамках "Глобального... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T12:51+0300
2026-09-30T12:51+0300
технологии
россия
москва
азия
африка
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Церемония присоединения российских и зарубежных организаций к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) пройдет в Москве в рамках "Глобального цифрового форума – 2026", говорится на сайте конференции. "9 октября в рамках "Глобального цифрового форума – 2026" вновь состоится церемония присоединения российских и зарубежных организаций к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Традиция международного подписания Кодекса в рамках форума продолжает развиваться. В 2025 году к российской инициативе на площадке "Глобального цифрового форума" присоединились организации из 22 стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, напомнили организаторы. Продолжением международного сотрудничества стало создание Международного экспертного совета в сфере этики ИИ на базе комиссии по реализации кодекса. Совет стал площадкой для постоянного экспертного диалога, обмена практиками и совместной работы над актуальными вопросами ответственного развития и применения ИИ, отмечается в сообщении. В 2026 году к кодексу присоединятся новые российские и зарубежные участники. Церемония станет продолжением работы по расширению международного сообщества организаций, разделяющих принципы ответственной разработки и применения технологий искусственного интеллекта, подчеркнули организаторы форума. "Кодекс остается открытым для присоединения новых участников. Рост числа подписантов и развитие международного экспертного взаимодействия отражают расширение сообщества организаций, готовых совместно развивать практики ответственного и этичного применения искусственного интеллекта", - отмечается в сообщении. II Глобальный цифровой форум пройдет в Москве 8-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, москва, азия, африка
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, АЗИЯ, АФРИКА
12:51 30.09.2026
 
В Москве пройдет церемония присоединения к Кодексу этики в сфере ИИ

Церемония присоединения организаций к Кодексу этики в сфере ИИ пройдет в Москве

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Церемония присоединения российских и зарубежных организаций к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) пройдет в Москве в рамках "Глобального цифрового форума – 2026", говорится на сайте конференции.
"9 октября в рамках "Глобального цифрового форума – 2026" вновь состоится церемония присоединения российских и зарубежных организаций к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Традиция международного подписания Кодекса в рамках форума продолжает развиваться. В 2025 году к российской инициативе на площадке "Глобального цифрового форума" присоединились организации из 22 стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, напомнили организаторы.
Продолжением международного сотрудничества стало создание Международного экспертного совета в сфере этики ИИ на базе комиссии по реализации кодекса. Совет стал площадкой для постоянного экспертного диалога, обмена практиками и совместной работы над актуальными вопросами ответственного развития и применения ИИ, отмечается в сообщении.
В 2026 году к кодексу присоединятся новые российские и зарубежные участники. Церемония станет продолжением работы по расширению международного сообщества организаций, разделяющих принципы ответственной разработки и применения технологий искусственного интеллекта, подчеркнули организаторы форума.
"Кодекс остается открытым для присоединения новых участников. Рост числа подписантов и развитие международного экспертного взаимодействия отражают расширение сообщества организаций, готовых совместно развивать практики ответственного и этичного применения искусственного интеллекта", - отмечается в сообщении.
II Глобальный цифровой форум пройдет в Москве 8-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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