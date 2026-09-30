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Москвичам рекомендовали вечером среды ехать на городком транспорте - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Москвичам рекомендовали вечером среды ехать на городком транспорте
Москвичам рекомендовали вечером среды ехать на городком транспорте - 30.09.2026, ПРАЙМ
Москвичам рекомендовали вечером среды ехать на городком транспорте
Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок в связи интенсивностью вечернего разъезда в среду, сообщили в столичном департаменте... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:41+0300
2026-09-30T19:45+0300
бизнес
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок в связи интенсивностью вечернего разъезда в среду, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Сегодня по возможности выезжайте после 20.00. В городе - вечерний разъезд. По данным ЦОДД, сейчас средняя скорость движения - 23 километра в час... Рекомендуем проверять маршрут заранее и закладывать дополнительное время на дорогу. Чтобы сэкономить время в пути, используйте городской транспорт", - говорится в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что сейчас наиболее интенсивное движение в городе наблюдается на ТТК в районе Тульской эстакады в каждом направлении, на внутренней стороне ТТК в районе Хорошевской эстакады, а также на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе и на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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19:41 30.09.2026 (обновлено: 19:45 30.09.2026)
 
Москвичам рекомендовали вечером среды ехать на городком транспорте

Дептранс Москвы рекомендовал ехать вечером среды на городском транспорте из-за пробок

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок в связи интенсивностью вечернего разъезда в среду, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Сегодня по возможности выезжайте после 20.00. В городе - вечерний разъезд. По данным ЦОДД, сейчас средняя скорость движения - 23 километра в час... Рекомендуем проверять маршрут заранее и закладывать дополнительное время на дорогу. Чтобы сэкономить время в пути, используйте городской транспорт", - говорится в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что сейчас наиболее интенсивное движение в городе наблюдается на ТТК в районе Тульской эстакады в каждом направлении, на внутренней стороне ТТК в районе Хорошевской эстакады, а также на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе и на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади.
 
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