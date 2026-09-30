https://1prime.ru/20260930/moskvichi-873827513.html
Москвичам рекомендовали использовать метро в четверг днем
Москвичам рекомендовали использовать метро в четверг днем - 30.09.2026, ПРАЙМ
Москвичам рекомендовали использовать метро в четверг днем
Москвичам рекомендуется использовать метро для поездок в центр в четверг днем в связи с возможными ограничениями движения в ЦАО, сообщает столичный департамент... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:42+0300
2026-09-30T22:42+0300
2026-09-30T22:42+0300
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общество
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать метро для поездок в центр в четверг днем в связи с возможными ограничениями движения в ЦАО, сообщает столичный департамент транспорта.
"Завтра днем возможны временные ограничения движения в ЦАО. Для поездок в центр рекомендуем использовать метро. Так будет быстрее и надежнее", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
Тем, кто ездит на машине, в ведомстве порекомендовали спланировать путь заранее, заложить больше времени на дорогу, использовать навигатор и быть готовыми скорректировать привычный маршрут.
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бизнес, общество
Москвичам рекомендовали использовать метро в четверг днем
Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок в центр в четверг днем
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать метро для поездок в центр в четверг днем в связи с возможными ограничениями движения в ЦАО, сообщает столичный департамент транспорта.
"Завтра днем возможны временные ограничения движения в ЦАО. Для поездок в центр рекомендуем использовать метро. Так будет быстрее и надежнее", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
Тем, кто ездит на машине, в ведомстве порекомендовали спланировать путь заранее, заложить больше времени на дорогу, использовать навигатор и быть готовыми скорректировать привычный маршрут.