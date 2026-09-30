https://1prime.ru/20260930/moskvichi-873827513.html

Москвичам рекомендовали использовать метро в четверг днем

Москвичам рекомендовали использовать метро в четверг днем - 30.09.2026, ПРАЙМ

Москвичам рекомендовали использовать метро в четверг днем

Москвичам рекомендуется использовать метро для поездок в центр в четверг днем в связи с возможными ограничениями движения в ЦАО, сообщает столичный департамент... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:42+0300

2026-09-30T22:42+0300

2026-09-30T22:42+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать метро для поездок в центр в четверг днем в связи с возможными ограничениями движения в ЦАО, сообщает столичный департамент транспорта. "Завтра днем возможны временные ограничения движения в ЦАО. Для поездок в центр рекомендуем использовать метро. Так будет быстрее и надежнее", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс". Тем, кто ездит на машине, в ведомстве порекомендовали спланировать путь заранее, заложить больше времени на дорогу, использовать навигатор и быть готовыми скорректировать привычный маршрут.

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