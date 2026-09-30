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МВД предупредило о создании сайта для защиты от мошенников - 30.09.2026, ПРАЙМ
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МВД предупредило о создании сайта для защиты от мошенников
МВД предупредило о создании сайта для защиты от мошенников - 30.09.2026, ПРАЙМ
МВД предупредило о создании сайта для защиты от мошенников
Мошенники создали сайт "Департамента цифровой защиты", который якобы предназначен для защиты от аферистов, предупредили в управлении по организации борьбы с... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T08:39+0300
2026-09-30T08:39+0300
технологии
общество
мвд
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мошенники создали сайт "Департамента цифровой защиты", который якобы предназначен для защиты от аферистов, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники создали сайт "Департамента цифровой защиты", который якобы предназначен для защиты от мошенников. На нем пользователям предлагают провести диагностику личного кабинета портала "Госуслуги", чтобы установить факт компрометации профиля", - говорится в сообщении. Как рассказали в ведомстве, для этого владельца устройства просят указать номер телефона, после чего на экране открывается видеоанимация со сведениями о похищенных конфиденциальных данных, а также об оформленной доверенности. Кроме того, на сайте отображается индикатор, свидетельствующий о якобы критической угрозе. Правоохранители подчеркнули, что основная цель подобной атаки - заставить человека нервничать и убедить его связаться по фиктивному номеру "техподдержки", который размещен на сайте - в данном случае на звонок отвечает лжеспециалист отдела защиты информации Минцифры. В МВД предупредили, что далее последует многоэтапный сценарий обмана с участием лжесотрудников государственных организаций и правоохранительных органов. "Единственный реальный номер, по которому можно связаться с техподдержкой портала: бесплатный номер по России 8 800 100-70-10", - заключили в ведомстве.
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технологии, общество , мвд
Технологии, Общество , МВД
08:39 30.09.2026
 
МВД предупредило о создании сайта для защиты от мошенников

МВД: мошенники создали сайт "Департамента цифровой защиты" для защиты от аферистов

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мошенники создали сайт "Департамента цифровой защиты", который якобы предназначен для защиты от аферистов, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники создали сайт "Департамента цифровой защиты", который якобы предназначен для защиты от мошенников. На нем пользователям предлагают провести диагностику личного кабинета портала "Госуслуги", чтобы установить факт компрометации профиля", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, для этого владельца устройства просят указать номер телефона, после чего на экране открывается видеоанимация со сведениями о похищенных конфиденциальных данных, а также об оформленной доверенности. Кроме того, на сайте отображается индикатор, свидетельствующий о якобы критической угрозе.
Правоохранители подчеркнули, что основная цель подобной атаки - заставить человека нервничать и убедить его связаться по фиктивному номеру "техподдержки", который размещен на сайте - в данном случае на звонок отвечает лжеспециалист отдела защиты информации Минцифры.
В МВД предупредили, что далее последует многоэтапный сценарий обмана с участием лжесотрудников государственных организаций и правоохранительных органов.
"Единственный реальный номер, по которому можно связаться с техподдержкой портала: бесплатный номер по России 8 800 100-70-10", - заключили в ведомстве.
 
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