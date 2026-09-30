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МВД планирует регистрировать электросамокаты через запись на "Госуслугах" - 30.09.2026, ПРАЙМ
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МВД планирует регистрировать электросамокаты через запись на "Госуслугах"
МВД планирует регистрировать электросамокаты через запись на "Госуслугах" - 30.09.2026, ПРАЙМ
МВД планирует регистрировать электросамокаты через запись на "Госуслугах"
МВД России планирует регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся и электросамокаты, так же, как обычные транспортные средства... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T21:05+0300
2026-09-30T21:05+0300
общество
бизнес
россия
мвд
совет федерации
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. МВД России планирует регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся и электросамокаты, так же, как обычные транспортные средства - через запись на "Госуслугах", сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия ГУОБДД Виктор Стельмах. "Соответственно, у нас сейчас с регистрацией транспортных средств нет проблем. Люди не стоят в очередях. Люди просто приходят, через "Госуслуги" записались, пришел, тебя сфотографировали, выдали СТС-ку, все, вы ушли. Соответственно, проверили техническое состояние транспортного средства. Я думаю, что примерно будет что-то по аналогии с СИМ", - сказал он на совещании в Совете Федерации. По его словам, после того как понятия "СИМ", "мопед" будут разделены, для них установят определенные правила движения.  Стельмах также отметил, что особых проблем с этим не будет, и добавил, что надзор за соблюдением ПДД и за участниками дорожного движения будут вести в том числе с помощью камер фотовидеофиксации.
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40
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4.7
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общество , бизнес, россия, мвд, совет федерации
Общество , Бизнес, РОССИЯ, МВД, Совет Федерации
21:05 30.09.2026
 
МВД планирует регистрировать электросамокаты через запись на "Госуслугах"

МВД России планирует регистрировать электросамокаты через запись на "Госуслугах"

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. МВД России планирует регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся и электросамокаты, так же, как обычные транспортные средства - через запись на "Госуслугах", сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия ГУОБДД Виктор Стельмах.
"Соответственно, у нас сейчас с регистрацией транспортных средств нет проблем. Люди не стоят в очередях. Люди просто приходят, через "Госуслуги" записались, пришел, тебя сфотографировали, выдали СТС-ку, все, вы ушли. Соответственно, проверили техническое состояние транспортного средства. Я думаю, что примерно будет что-то по аналогии с СИМ", - сказал он на совещании в Совете Федерации.
По его словам, после того как понятия "СИМ", "мопед" будут разделены, для них установят определенные правила движения.  Стельмах также отметил, что особых проблем с этим не будет, и добавил, что надзор за соблюдением ПДД и за участниками дорожного движения будут вести в том числе с помощью камер фотовидеофиксации.
 
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