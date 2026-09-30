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Набиуллина прибыла на первое заседание Госдумы девятого созыва
Набиуллина прибыла на первое заседание Госдумы девятого созыва - 30.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина прибыла на первое заседание Госдумы девятого созыва
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прибыла на первое заседание Госдумы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T12:42+0300
2026-09-30T12:42+0300
2026-09-30T12:53+0300
госдума
единая россия
кпрф
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прибыла на первое заседание Госдумы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости. В Госдуме в среду проходит первое заседание девятого созыва, на нем избрали председателя палаты, его заместителей, а также утверждают председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий. Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.
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госдума, единая россия, кпрф
Госдума, Единая Россия, КПРФ
Набиуллина прибыла на первое заседание Госдумы девятого созыва
Набиуллина прибыла на первое заседание Госдумы девятого созыва
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прибыла на первое заседание Госдумы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
В Госдуме в среду проходит первое заседание девятого созыва, на нем избрали председателя палаты, его заместителей, а также утверждают председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий.
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.