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Le Figaro: Москва напомнила НАТО о готовности применить весь арсенал

Le Figaro: Москва напомнила НАТО о готовности применить весь арсенал - 30.09.2026, ПРАЙМ

Le Figaro: Москва напомнила НАТО о готовности применить весь арсенал

НАТО осудила "безответственную ядерную риторику" России, содержащуюся в документе, который Москва направила руководству альянса, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:22+0300

2026-09-30T18:22+0300

2026-09-30T18:22+0300

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. НАТО осудила "безответственную ядерную риторику" России, содержащуюся в документе, который Москва направила руководству альянса, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le Figaro. В нем российская сторона выступает против "провокаций" в отношении Калининградской области."Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, в том числе любую безответственную ядерную риторику", — заявила официальный представитель НАТО Эллисон Харт.Постпредство России в Брюсселе опубликовало содержание документа в соцсети X. В нем Россия выражает обеспокоенность тем, что считает провокационными действиями НАТО, и заявляет о готовности ответить "всем имеющимся арсеналом". "Мы наблюдаем беспрецедентное наращивание военной активности альянса вдоль наших западных границ", — говорится в заявлении дипмиссии.Калининградская область не имеет общей сухопутной границы с остальной Россией и граничит с Польшей, Литвой и Балтийским морем. Россия готова задействовать весь имеющийся арсенал, если страны НАТО попытаются изолировать регион, сообщило постпредство. В НАТО заявили, что наращивание присутствия на восточных рубежах не заставит альянс отказаться от поддержки Украины.

москва

брюссель

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россия, москва, нато, le figaro, брюссель, польша, общество