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Le Figaro: Москва напомнила НАТО о готовности применить весь арсенал - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Le Figaro: Москва напомнила НАТО о готовности применить весь арсенал
Le Figaro: Москва напомнила НАТО о готовности применить весь арсенал - 30.09.2026, ПРАЙМ
Le Figaro: Москва напомнила НАТО о готовности применить весь арсенал
НАТО осудила "безответственную ядерную риторику" России, содержащуюся в документе, который Москва направила руководству альянса, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T18:22+0300
2026-09-30T18:22+0300
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москва
нато
le figaro
брюссель
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. НАТО осудила "безответственную ядерную риторику" России, содержащуюся в документе, который Москва направила руководству альянса, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le Figaro. В нем российская сторона выступает против "провокаций" в отношении Калининградской области."Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, в том числе любую безответственную ядерную риторику", — заявила официальный представитель НАТО Эллисон Харт.Постпредство России в Брюсселе опубликовало содержание документа в соцсети X. В нем Россия выражает обеспокоенность тем, что считает провокационными действиями НАТО, и заявляет о готовности ответить "всем имеющимся арсеналом". "Мы наблюдаем беспрецедентное наращивание военной активности альянса вдоль наших западных границ", — говорится в заявлении дипмиссии.Калининградская область не имеет общей сухопутной границы с остальной Россией и граничит с Польшей, Литвой и Балтийским морем. Россия готова задействовать весь имеющийся арсенал, если страны НАТО попытаются изолировать регион, сообщило постпредство. В НАТО заявили, что наращивание присутствия на восточных рубежах не заставит альянс отказаться от поддержки Украины.
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россия, москва, нато, le figaro, брюссель, польша, общество
РОССИЯ, МОСКВА, НАТО, Le Figaro, Брюссель, ПОЛЬША, Общество
18:22 30.09.2026
 
Le Figaro: Москва напомнила НАТО о готовности применить весь арсенал

Le Figaro: Россия осудила провокации НАТО в Калининградской области

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит НАТО
Саммит НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. НАТО осудила "безответственную ядерную риторику" России, содержащуюся в документе, который Москва направила руководству альянса, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le Figaro. В нем российская сторона выступает против "провокаций" в отношении Калининградской области.
"Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, в том числе любую безответственную ядерную риторику", — заявила официальный представитель НАТО Эллисон Харт.
Постпредство России в Брюсселе опубликовало содержание документа в соцсети X. В нем Россия выражает обеспокоенность тем, что считает провокационными действиями НАТО, и заявляет о готовности ответить "всем имеющимся арсеналом".
"Мы наблюдаем беспрецедентное наращивание военной активности альянса вдоль наших западных границ", — говорится в заявлении дипмиссии.
Калининградская область не имеет общей сухопутной границы с остальной Россией и граничит с Польшей, Литвой и Балтийским морем. Россия готова задействовать весь имеющийся арсенал, если страны НАТО попытаются изолировать регион, сообщило постпредство. В НАТО заявили, что наращивание присутствия на восточных рубежах не заставит альянс отказаться от поддержки Украины.
 
РОССИЯМОСКВАНАТОLe FigaroБрюссельПОЛЬШАОбщество
 
 
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