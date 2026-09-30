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Нацбанк Белоруссии намерен удержать инфляцию в 2027 году на уровне до 5%

Нацбанк Белоруссии намерен удержать инфляцию в 2027 году на уровне до 5% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Нацбанк Белоруссии намерен удержать инфляцию в 2027 году на уровне до 5%

Национальный банк Белоруссии намерен в 2027 году удержать инфляцию на уровне не более 5%, заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:28+0300

2026-09-30T18:28+0300

2026-09-30T18:30+0300

финансы

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белоруссия

роман головченко

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МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии намерен в 2027 году удержать инфляцию на уровне не более 5%, заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду подписал указ, которым утверждены важнейшие показатели и параметры социально-экономического развития страны на 2027 год. Национальному банку и правительству Белоруссии поставлена целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6%. "Прирост потребительских цен (в 2027 году – ред.) установлен на уровне не более 6%. Пока, если говорить о нынешней ситуации, прирост потребительских цен находится на уровне 4,5%. Это ниже целевой траектории. Мы сделаем все возможное, чтобы в следующему году прирост потребительских цен или рост цен в экономике не превысил 5%, даже не 6%, а 5%", - сказал Головченко. Его видеокомментарий опубликован в Telegram-канале Нацбанка. По словам главы регулятора, это поможет инфляции закрепиться в среднесрочной перспективе на достаточно низком уровне. Он напомнил, что на 2027 год указом установлен целевой показатель по уровню ЗВР в 12 миллиардов 800 миллионов долларов. "Это нижняя планка. Сейчас этот показатель составляет порядка 14,5 миллиардов долларов за счет роста стоимости наших активов, в частности, монетарного золота, и за счет увеличенного предложения валюты на внутреннем рынке, которую Национальный банк покупает для формирования наших золотовалютных резервов", - рассказал Головченко. Он подчеркнул, что показатель в 12 миллиардов 800 миллионов долларов на следующий год рассчитан, исходя из обязательств по погашению внешнего долга правительства. "Но рассчитываем, что реальный уровень активов сложится выше этого уровня", - добавил глава Нацбанка.

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финансы, банки, белоруссия, роман головченко, александр лукашенко, нацбанк