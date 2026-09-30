https://1prime.ru/20260930/nedelja-873803569.html

В правительстве назвали темы Российской энергетической недели

В правительстве назвали темы Российской энергетической недели - 30.09.2026, ПРАЙМ

В правительстве назвали темы Российской энергетической недели

Российская энергетическая неделя (РЭН), которая состоится в октябре, охватит широкий круг вопросов современной энергетики: от геополитических шоков на... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:55+0300

2026-09-30T13:55+0300

2026-09-30T14:01+0300

россия

арктика

москва

александр новак

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российская энергетическая неделя (РЭН), которая состоится в октябре, охватит широкий круг вопросов современной энергетики: от геополитических шоков на традиционных рынках нефти и газа до новых источников энергии и ресурсов для их создания, сообщило правительство РФ. Архитектура деловой программы международного форума включает семь тематических блоков: "Трансформация рынка нефти", "Развитие рынка газа", "Инвестиции в электроэнергетике", "Новая энергетика", "Экология и энергоэффективность", "Энергия международного сотрудничества" и "Образование и кадры". "Это позволит охватить широкий круг вопросов современной энергетики: от геополитических шоков на традиционных рынках нефти и газа до новых источников энергии и ресурсов для их создания", - отмечается в сообщении кабмина. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что задача форума на 2026 год заключается в том, чтобы сделать отраслевой диалог максимально прикладным. Поэтому в деловой программе повестка структурирована по ключевым сегментам ТЭК: нефтегазовый сектор, электроэнергетика, ВИЭ и технологическая модернизация. "Параллельно усилены блоки по технологиям и отраслевой стратегии, что позволит участникам получить готовые ориентиры для планирования и внедрения решений. Отдельное внимание будет уделено международным проектам и инвестициям", - приводит кабмин слова Новака. Правительство отмечает, что участники обсудят глобальные изменения на рынках нефти и газа, развитие международного энергетического сотрудничества, инвестиции и модернизацию в электроэнергетике, появление новых игроков, таких как системы накопления энергии и дата-центры. Отдельное внимание будет уделено энергоснабжению Арктики и удаленных территорий, роботизации и развитию малой распределенной генерации, экологической и климатической повестке, а также вопросам инженерного суверенитета и кадровой безопасности в ТЭК. "Ключевой посыл дискуссий заключается в переходе от импортозамещения к импортоопережению: созданию отечественных решений, не просто заменяющих зарубежные аналоги, а превосходящих их по характеристикам и готовых к масштабированию как на внутреннем, так и на внешних рынках", - приводятся в сообщении слова советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2026 Антона Кобякова. Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, арктика, москва, александр новак