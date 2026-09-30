Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В правительстве назвали темы Российской энергетической недели - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/nedelja-873803569.html
В правительстве назвали темы Российской энергетической недели
В правительстве назвали темы Российской энергетической недели - 30.09.2026, ПРАЙМ
В правительстве назвали темы Российской энергетической недели
Российская энергетическая неделя (РЭН), которая состоится в октябре, охватит широкий круг вопросов современной энергетики: от геополитических шоков на... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T13:55+0300
2026-09-30T14:01+0300
россия
арктика
москва
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873803569.jpg?1790766076
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российская энергетическая неделя (РЭН), которая состоится в октябре, охватит широкий круг вопросов современной энергетики: от геополитических шоков на традиционных рынках нефти и газа до новых источников энергии и ресурсов для их создания, сообщило правительство РФ. Архитектура деловой программы международного форума включает семь тематических блоков: "Трансформация рынка нефти", "Развитие рынка газа", "Инвестиции в электроэнергетике", "Новая энергетика", "Экология и энергоэффективность", "Энергия международного сотрудничества" и "Образование и кадры". "Это позволит охватить широкий круг вопросов современной энергетики: от геополитических шоков на традиционных рынках нефти и газа до новых источников энергии и ресурсов для их создания", - отмечается в сообщении кабмина. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что задача форума на 2026 год заключается в том, чтобы сделать отраслевой диалог максимально прикладным. Поэтому в деловой программе повестка структурирована по ключевым сегментам ТЭК: нефтегазовый сектор, электроэнергетика, ВИЭ и технологическая модернизация. "Параллельно усилены блоки по технологиям и отраслевой стратегии, что позволит участникам получить готовые ориентиры для планирования и внедрения решений. Отдельное внимание будет уделено международным проектам и инвестициям", - приводит кабмин слова Новака. Правительство отмечает, что участники обсудят глобальные изменения на рынках нефти и газа, развитие международного энергетического сотрудничества, инвестиции и модернизацию в электроэнергетике, появление новых игроков, таких как системы накопления энергии и дата-центры. Отдельное внимание будет уделено энергоснабжению Арктики и удаленных территорий, роботизации и развитию малой распределенной генерации, экологической и климатической повестке, а также вопросам инженерного суверенитета и кадровой безопасности в ТЭК. "Ключевой посыл дискуссий заключается в переходе от импортозамещения к импортоопережению: созданию отечественных решений, не просто заменяющих зарубежные аналоги, а превосходящих их по характеристикам и готовых к масштабированию как на внутреннем, так и на внешних рынках", - приводятся в сообщении слова советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2026 Антона Кобякова. Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
арктика
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, арктика, москва, александр новак
РОССИЯ, АРКТИКА, МОСКВА, Александр Новак
13:55 30.09.2026 (обновлено: 14:01 30.09.2026)
 
В правительстве назвали темы Российской энергетической недели

Правительство: РЭН охватит широкий круг вопросов современной энергетики

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российская энергетическая неделя (РЭН), которая состоится в октябре, охватит широкий круг вопросов современной энергетики: от геополитических шоков на традиционных рынках нефти и газа до новых источников энергии и ресурсов для их создания, сообщило правительство РФ.
Архитектура деловой программы международного форума включает семь тематических блоков: "Трансформация рынка нефти", "Развитие рынка газа", "Инвестиции в электроэнергетике", "Новая энергетика", "Экология и энергоэффективность", "Энергия международного сотрудничества" и "Образование и кадры".
"Это позволит охватить широкий круг вопросов современной энергетики: от геополитических шоков на традиционных рынках нефти и газа до новых источников энергии и ресурсов для их создания", - отмечается в сообщении кабмина.
Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что задача форума на 2026 год заключается в том, чтобы сделать отраслевой диалог максимально прикладным. Поэтому в деловой программе повестка структурирована по ключевым сегментам ТЭК: нефтегазовый сектор, электроэнергетика, ВИЭ и технологическая модернизация.
"Параллельно усилены блоки по технологиям и отраслевой стратегии, что позволит участникам получить готовые ориентиры для планирования и внедрения решений. Отдельное внимание будет уделено международным проектам и инвестициям", - приводит кабмин слова Новака.
Правительство отмечает, что участники обсудят глобальные изменения на рынках нефти и газа, развитие международного энергетического сотрудничества, инвестиции и модернизацию в электроэнергетике, появление новых игроков, таких как системы накопления энергии и дата-центры.
Отдельное внимание будет уделено энергоснабжению Арктики и удаленных территорий, роботизации и развитию малой распределенной генерации, экологической и климатической повестке, а также вопросам инженерного суверенитета и кадровой безопасности в ТЭК.
"Ключевой посыл дискуссий заключается в переходе от импортозамещения к импортоопережению: созданию отечественных решений, не просто заменяющих зарубежные аналоги, а превосходящих их по характеристикам и готовых к масштабированию как на внутреннем, так и на внешних рынках", - приводятся в сообщении слова советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2026 Антона Кобякова.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯАРКТИКАМОСКВААлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала