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ОАЭ просят не верить слухам о драке пилотов на рейсе flydubai
ОАЭ просят не верить слухам о драке пилотов на рейсе flydubai - 30.09.2026, ПРАЙМ
ОАЭ просят не верить слухам о драке пилотов на рейсе flydubai
Генеральное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) призвало не распространять непроверенную информацию об инциденте с пилотами во... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:00+0300
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ДОХА, 30 сен - ПРАЙМ. Генеральное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) призвало не распространять непроверенную информацию об инциденте с пилотами во время рейса flydubai из Дубая в Тель-Авив и дождаться итогов расследования. "Управление призывает воздержаться от распространения неофициальной информации и попыток предвосхитить результаты расследования. Общественность будет проинформирована о выводах расследования во время их обнародования", - говорится в сообщении управления в социальной сети Х. В среду самолет flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу.
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бизнес, общество , дубай, тель-авив, оаэ
Бизнес, Общество , Дубай, Тель-Авив, ОАЭ
ОАЭ просят не верить слухам о драке пилотов на рейсе flydubai
В ОАЭ призвали не распространять непроверенную информацию об инциденте на рейсе flydubai
ДОХА, 30 сен - ПРАЙМ. Генеральное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) призвало не распространять непроверенную информацию об инциденте с пилотами во время рейса flydubai из Дубая в Тель-Авив и дождаться итогов расследования.
"Управление призывает воздержаться от распространения неофициальной информации и попыток предвосхитить результаты расследования. Общественность будет проинформирована о выводах расследования во время их обнародования", - говорится в сообщении управления в социальной сети Х.
В среду самолет flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу.