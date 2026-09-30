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Запорожская область намерена к 2030 году достичь общероссийских стандартов - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Запорожская область намерена к 2030 году достичь общероссийских стандартов
Запорожская область намерена к 2030 году достичь общероссийских стандартов - 30.09.2026, ПРАЙМ
Запорожская область намерена к 2030 году достичь общероссийских стандартов
Запорожская область к 2030 году намерена достичь общероссийских стандартов по всем основным показателям качества жизни, заявил в интервью РИА Новости губернатор | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T07:57+0300
2026-09-30T07:57+0300
россия
запорожская область
запорожье
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - ПРАЙМ. Запорожская область к 2030 году намерена достичь общероссийских стандартов по всем основным показателям качества жизни, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий. Запорожская область 30 сентября отмечает четвертую годовщину воссоединения с РФ. "На федеральном уровне утверждена комплексная программа развития, которая включает порядка 300 мероприятий. Наша цель, обозначенная президентом, - к 2030 году достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям качества жизни", - сообщил Балицкий. По его словам, это касается социальной инфраструктуры, запуска новых промышленных и аграрных предприятий, создания новых рабочих мест. "Интеграция идет полным ходом, и мы работаем на опережение, чтобы как можно скорее выйти на общероссийский уровень. Интеграция - это не одномоментный акт, а масштабная работа по приведению всех сфер жизни в единое правовое, экономическое и культурное пространство России", - сказал губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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40
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россия, запорожская область, запорожье, владимир путин
РОССИЯ, Запорожская область, ЗАПОРОЖЬЕ, Владимир Путин
07:57 30.09.2026
 
Запорожская область намерена к 2030 году достичь общероссийских стандартов

Балицкий: Запорожская область намерена достичь общероссийских стандартов качества жизни

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - ПРАЙМ. Запорожская область к 2030 году намерена достичь общероссийских стандартов по всем основным показателям качества жизни, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
Запорожская область 30 сентября отмечает четвертую годовщину воссоединения с РФ.
"На федеральном уровне утверждена комплексная программа развития, которая включает порядка 300 мероприятий. Наша цель, обозначенная президентом, - к 2030 году достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям качества жизни", - сообщил Балицкий.
По его словам, это касается социальной инфраструктуры, запуска новых промышленных и аграрных предприятий, создания новых рабочих мест.
"Интеграция идет полным ходом, и мы работаем на опережение, чтобы как можно скорее выйти на общероссийский уровень. Интеграция - это не одномоментный акт, а масштабная работа по приведению всех сфер жизни в единое правовое, экономическое и культурное пространство России", - сказал губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
 
РОССИЯЗапорожская областьЗАПОРОЖЬЕВладимир Путин
 
 
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