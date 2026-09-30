https://1prime.ru/20260930/odezhda-873798414.html
Мода на препараты для похудения меняет мировой рынок одежды, пишут СМИ
Мода на препараты для похудения меняет мировой рынок одежды, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
Мода на препараты для похудения меняет мировой рынок одежды, пишут СМИ
Мода на препараты для похудения заметно меняет мировой рынок одежды, бренды отказываются от продажи больших размеров и убирают из рекламы моделей плюс-сайз,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T12:13+0300
2026-09-30T12:13+0300
2026-09-30T12:13+0300
бизнес
общество
оземпик
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873798414.jpg?1790759586
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мода на препараты для похудения заметно меняет мировой рынок одежды, бренды отказываются от продажи больших размеров и убирают из рекламы моделей плюс-сайз, пишет "Лента.ру". "Плюс-сайз-одежда медленно исчезает с вешалок магазинов сегмента массмаркет. Ретейлеры безостановочно урезают ассортимент размеров XL и выше, ссылаясь на стремительно падающий спрос на "большие" коллекции", - отмечает издание. Этот тренд связан с массовым распространением препаратов для похудения из группы GLP-1, в частности, "Оземпика". Такие препараты имитируют действие гормона сытости и купируют чувство голода, напоминает "Лента.ру". В материале отмечается также падение спроса на моделей плюс-сайз. "Многие манекенщицы замечают, как их коллеги специально худеют, чтобы найти работу. При этом планка плюс-сайз опустилась настолько, что в эту категорию теперь записывают девушек с размером L, а то и M, - то есть самых обычных женщин. Для модной индустрии даже они внезапно оказались "слишком крупными", - говорится в статье.
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бизнес, общество , оземпик
Бизнес, Общество , Оземпик
Мода на препараты для похудения меняет мировой рынок одежды, пишут СМИ
"Лента.ру": мода на препараты для похудения заметно меняет мировой рынок одежды
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мода на препараты для похудения заметно меняет мировой рынок одежды, бренды отказываются от продажи больших размеров и убирают из рекламы моделей плюс-сайз, пишет "Лента.ру".
"Плюс-сайз-одежда медленно исчезает с вешалок магазинов сегмента массмаркет. Ретейлеры безостановочно урезают ассортимент размеров XL и выше, ссылаясь на стремительно падающий спрос на "большие" коллекции", - отмечает издание.
Этот тренд связан с массовым распространением препаратов для похудения из группы GLP-1, в частности, "Оземпика
". Такие препараты имитируют действие гормона сытости и купируют чувство голода, напоминает "Лента.ру".
В материале отмечается также падение спроса на моделей плюс-сайз.
"Многие манекенщицы замечают, как их коллеги специально худеют, чтобы найти работу. При этом планка плюс-сайз опустилась настолько, что в эту категорию теперь записывают девушек с размером L, а то и M, - то есть самых обычных женщин. Для модной индустрии даже они внезапно оказались "слишком крупными", - говорится в статье.