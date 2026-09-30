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В аэропортах "Советский" и "Урай" ввели временные ограничения

В аэропортах "Советский" и "Урай" ввели временные ограничения - 30.09.2026, ПРАЙМ

В аэропортах "Советский" и "Урай" ввели временные ограничения

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Советский" и "Урай", сообщила Росавиация. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:13+0300

2026-09-30T10:13+0300

2026-09-30T10:13+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Советский" и "Урай", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Советский", "Урай". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, росавиация