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Каждый шестой житель Земли к 2030 году будет старше 60 лет, заявил Орешкин - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Каждый шестой житель Земли к 2030 году будет старше 60 лет, заявил Орешкин
Каждый шестой житель Земли к 2030 году будет старше 60 лет, заявил Орешкин - 30.09.2026, ПРАЙМ
Каждый шестой житель Земли к 2030 году будет старше 60 лет, заявил Орешкин
Каждый шестой житель планеты к 2030 году будет старше 60 лет, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:28+0300
2026-09-30T14:28+0300
общество
азия
латинская америка
европа
максим орешкин
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Каждый шестой житель планеты к 2030 году будет старше 60 лет, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "По оценкам, к 2030 году каждому шестому жителю планеты будет не меньше 60 лет. Причем если посмотреть на Азию, Латинскую Америку или Европу, то здесь доля старшего поколения будет еще значительно больше", - сказал он на пленарной дискуссии Саммита моды БРИКС. Однако это не означает, что на рынке вырастет доля одежды для пожилых людей, поскольку современные люди в возрасте уже не такие, какими они были 30, 50 или 70 лет назад, отметил Орешкин. Современные женщины 65 лет, например, ведут очень активный образ жизни. Такой женщине нужна современная, легкая, качественная одежда, в которой удобно двигаться, добавил Орешкин. "Не одежда для пожилых, а одежда для конкретного ритма жизни. Поэтому, с точки зрения демографии, да, структура населения меняется, возрастная структура меняется. Но, что очень важно, что происходит и переосознание самого возраста", - заключил он.
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общество , азия, латинская америка, европа, максим орешкин
Общество , АЗИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ЕВРОПА, Максим Орешкин
14:28 30.09.2026
 
Каждый шестой житель Земли к 2030 году будет старше 60 лет, заявил Орешкин

Орешкин: каждый шестой житель планеты к 2030 году будет старше 60 лет

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Каждый шестой житель планеты к 2030 году будет старше 60 лет, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"По оценкам, к 2030 году каждому шестому жителю планеты будет не меньше 60 лет. Причем если посмотреть на Азию, Латинскую Америку или Европу, то здесь доля старшего поколения будет еще значительно больше", - сказал он на пленарной дискуссии Саммита моды БРИКС.
Однако это не означает, что на рынке вырастет доля одежды для пожилых людей, поскольку современные люди в возрасте уже не такие, какими они были 30, 50 или 70 лет назад, отметил Орешкин.
Современные женщины 65 лет, например, ведут очень активный образ жизни. Такой женщине нужна современная, легкая, качественная одежда, в которой удобно двигаться, добавил Орешкин.
"Не одежда для пожилых, а одежда для конкретного ритма жизни. Поэтому, с точки зрения демографии, да, структура населения меняется, возрастная структура меняется. Но, что очень важно, что происходит и переосознание самого возраста", - заключил он.
 
ОбществоАЗИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАЕВРОПАМаксим Орешкин
 
 
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