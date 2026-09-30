https://1prime.ru/20260930/oreshkin-873811038.html

Орешкин рассказал, как ИИ кардинально меняет сферу модной индустрии

Орешкин рассказал, как ИИ кардинально меняет сферу модной индустрии - 30.09.2026, ПРАЙМ

Орешкин рассказал, как ИИ кардинально меняет сферу модной индустрии

Искусственный интеллект кардинально меняет сферу модной индустрии, с его помощью можно быстрее и эффективнее анализировать рынок, разрабатывать одежду, закупать | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:35+0300

2026-09-30T15:35+0300

2026-09-30T15:35+0300

технологии

бизнес

максим орешкин

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект кардинально меняет сферу модной индустрии, с его помощью можно быстрее и эффективнее анализировать рынок, разрабатывать одежду, закупать сырье и продвигать готовый товар, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Самый большой тренд - это технологический: искусственный интеллект, цифровые платформы, и все это кардинальным образом проникает в каждую отрасль современной экономики. Ну и, конечно же, весь процесс модной индустрии - от появления идеи оригинальной до продажи - тоже кардинальным образом меняется", - сказал Орешкин в ходе пленарной дискуссии саммита моды БРИКС+. Он рассказал, на каких этапах и как искусственный помогает индустрии моды. "На этапе анализа рынка искусственный интеллект сейчас помогает лучше увидеть повторяющиеся потребности. Возможность анализа с новыми инструментами становится поистине безграничной", - отметил Орешкин. Если взять процесс дизайна и разработки одежды, то ИИ также резко ускоряет этот процесс. "Искусственный интеллект расширяет набор решений по цвету, рисунку, деталям. Цифровые инструменты помогают быстрее согласовывать саму конструкцию. То есть процесс и работа дизайнера без нового искусственного интеллекта уже сложно представить", - сообщил замглавы администрации президента. Орешкин добавил, что на этапе закупок в работу вступают агенты искусственного интеллекта, которые могут быстро перебрать тысячи предложений и подобрать оптимальное с учетом ряда критериев. "Партия планируется, раскрой планируется, машинное зрение помогает быстрее выявлять дефекты и отсеивать некачественную вещь", - рассказал он. "Маркетинг и контент. Здесь просто взрывные изменения. Один и тот же товар теперь проще представить по-разному, разной аудитории. В этом плане искусственный директор помогает готовить варианты контента, проверяет достоверность, язык, культурный контекст и вместе с человеком работает гораздо эффективнее и на выходе гораздо качественнее продукт", - заключил Орешкин. Саммит моды БРИКС+ проходит 28-30 сентября в московском Зарядье.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, максим орешкин