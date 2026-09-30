https://1prime.ru/20260930/oreshkin-873813197.html
Орешкин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека
Орешкин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека - 30.09.2026, ПРАЙМ
Орешкин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека
Искусственный интеллект не заменит человека, а комбинация ИИ и людей "неубиваемая" и дает самый лучший результат, заявил замглавы администрации президента... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:11+0300
2026-09-30T16:11+0300
2026-09-30T16:11+0300
технологии
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873813197.jpg?1790773918
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не заменит человека, а комбинация ИИ и людей "неубиваемая" и дает самый лучший результат, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин в ходе пленарной дискуссии саммита моды БРИКС+.
"В этой дискуссии "Заменит ли искусственный интеллект человека?" ответ, конечно же, нет. Потому что искусственный интеллект плюс человек, это такая неубиваемая комбинация, которая дает самый лучший и самый точный результат", - сказал Орешкин.
Однако, чтобы этот результат показывать, люди должны меняться, а алгоритмы должны усиливать авторов и специалистов и не заменять их современными решениями, подчеркнул он.
"К людям, которые заняты в индустрии моды, начинают предъявляться новые требования с точки зрения работы с информацией, с точки зрения внимания к данным настройки систем и так далее. Так же как будут переобучаться люди в других отраслях, мир моды тоже будет очень серьезно меняться", - добавил Орешкин.
Он также отметил, что с развитием ИИ и цифровых платформ, гораздо больше возможностей и больше конкурентности появляется у малых команд, так как они начинают обладать теми инструментами, которые раньше не были доступны.
Саммит моды БРИКС+ проходит 28-30 сентября в московском Зарядье.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, максим орешкин
Технологии, Максим Орешкин
Орешкин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека
Орешкин: искусственный интеллект не заменит человека, а комбинация ИИ и людей неубиваемая
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не заменит человека, а комбинация ИИ и людей "неубиваемая" и дает самый лучший результат, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин в ходе пленарной дискуссии саммита моды БРИКС+.
"В этой дискуссии "Заменит ли искусственный интеллект человека?" ответ, конечно же, нет. Потому что искусственный интеллект плюс человек, это такая неубиваемая комбинация, которая дает самый лучший и самый точный результат", - сказал Орешкин.
Однако, чтобы этот результат показывать, люди должны меняться, а алгоритмы должны усиливать авторов и специалистов и не заменять их современными решениями, подчеркнул он.
"К людям, которые заняты в индустрии моды, начинают предъявляться новые требования с точки зрения работы с информацией, с точки зрения внимания к данным настройки систем и так далее. Так же как будут переобучаться люди в других отраслях, мир моды тоже будет очень серьезно меняться", - добавил Орешкин.
Он также отметил, что с развитием ИИ и цифровых платформ, гораздо больше возможностей и больше конкурентности появляется у малых команд, так как они начинают обладать теми инструментами, которые раньше не были доступны.
Саммит моды БРИКС+ проходит 28-30 сентября в московском Зарядье.