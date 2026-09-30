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Орешкин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека

Орешкин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека - 30.09.2026, ПРАЙМ

Орешкин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека

Искусственный интеллект не заменит человека, а комбинация ИИ и людей "неубиваемая" и дает самый лучший результат, заявил замглавы администрации президента... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:11+0300

2026-09-30T16:11+0300

2026-09-30T16:11+0300

технологии

максим орешкин

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не заменит человека, а комбинация ИИ и людей "неубиваемая" и дает самый лучший результат, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин в ходе пленарной дискуссии саммита моды БРИКС+. "В этой дискуссии "Заменит ли искусственный интеллект человека?" ответ, конечно же, нет. Потому что искусственный интеллект плюс человек, это такая неубиваемая комбинация, которая дает самый лучший и самый точный результат", - сказал Орешкин. Однако, чтобы этот результат показывать, люди должны меняться, а алгоритмы должны усиливать авторов и специалистов и не заменять их современными решениями, подчеркнул он. "К людям, которые заняты в индустрии моды, начинают предъявляться новые требования с точки зрения работы с информацией, с точки зрения внимания к данным настройки систем и так далее. Так же как будут переобучаться люди в других отраслях, мир моды тоже будет очень серьезно меняться", - добавил Орешкин. Он также отметил, что с развитием ИИ и цифровых платформ, гораздо больше возможностей и больше конкурентности появляется у малых команд, так как они начинают обладать теми инструментами, которые раньше не были доступны. Саммит моды БРИКС+ проходит 28-30 сентября в московском Зарядье.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, максим орешкин