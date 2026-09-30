Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/oreshkin-873813197.html
Орешкин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека
Орешкин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека - 30.09.2026, ПРАЙМ
Орешкин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека
Искусственный интеллект не заменит человека, а комбинация ИИ и людей "неубиваемая" и дает самый лучший результат, заявил замглавы администрации президента... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:11+0300
2026-09-30T16:11+0300
технологии
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873813197.jpg?1790773918
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не заменит человека, а комбинация ИИ и людей "неубиваемая" и дает самый лучший результат, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин в ходе пленарной дискуссии саммита моды БРИКС+. "В этой дискуссии "Заменит ли искусственный интеллект человека?" ответ, конечно же, нет. Потому что искусственный интеллект плюс человек, это такая неубиваемая комбинация, которая дает самый лучший и самый точный результат", - сказал Орешкин. Однако, чтобы этот результат показывать, люди должны меняться, а алгоритмы должны усиливать авторов и специалистов и не заменять их современными решениями, подчеркнул он. "К людям, которые заняты в индустрии моды, начинают предъявляться новые требования с точки зрения работы с информацией, с точки зрения внимания к данным настройки систем и так далее. Так же как будут переобучаться люди в других отраслях, мир моды тоже будет очень серьезно меняться", - добавил Орешкин. Он также отметил, что с развитием ИИ и цифровых платформ, гораздо больше возможностей и больше конкурентности появляется у малых команд, так как они начинают обладать теми инструментами, которые раньше не были доступны. Саммит моды БРИКС+ проходит 28-30 сентября в московском Зарядье.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, максим орешкин
Технологии, Максим Орешкин
16:11 30.09.2026
 
Орешкин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека

Орешкин: искусственный интеллект не заменит человека, а комбинация ИИ и людей неубиваемая

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не заменит человека, а комбинация ИИ и людей "неубиваемая" и дает самый лучший результат, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин в ходе пленарной дискуссии саммита моды БРИКС+.
"В этой дискуссии "Заменит ли искусственный интеллект человека?" ответ, конечно же, нет. Потому что искусственный интеллект плюс человек, это такая неубиваемая комбинация, которая дает самый лучший и самый точный результат", - сказал Орешкин.
Однако, чтобы этот результат показывать, люди должны меняться, а алгоритмы должны усиливать авторов и специалистов и не заменять их современными решениями, подчеркнул он.
"К людям, которые заняты в индустрии моды, начинают предъявляться новые требования с точки зрения работы с информацией, с точки зрения внимания к данным настройки систем и так далее. Так же как будут переобучаться люди в других отраслях, мир моды тоже будет очень серьезно меняться", - добавил Орешкин.
Он также отметил, что с развитием ИИ и цифровых платформ, гораздо больше возможностей и больше конкурентности появляется у малых команд, так как они начинают обладать теми инструментами, которые раньше не были доступны.
Саммит моды БРИКС+ проходит 28-30 сентября в московском Зарядье.
 
ТехнологииМаксим Орешкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала