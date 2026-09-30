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Стратегия "Ноль Ормуз": Абу-Даби строит порты в обход Ирана

Стратегия "Ноль Ормуз": Абу-Даби строит порты в обход Ирана - 30.09.2026, ПРАЙМ

Стратегия "Ноль Ормуз": Абу-Даби строит порты в обход Ирана

Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед Аль Нахайян возглавил суверенный фонд на 300 миллиардов долларов за несколько недель до войны с Ираном. Теперь... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:46+0300

2026-09-30T15:46+0300

2026-09-30T15:46+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед Аль Нахайян возглавил суверенный фонд на 300 миллиардов долларов за несколько недель до войны с Ираном. Теперь эта структура стала центральной для создания инфраструктуры в обход иранского контроля над Ормузским проливом, пишет Bloomberg.Особенно это заметно после планов L'imad Holding сделать Abu Dhabi Ports частной компанией с оценкой почти в 9 миллиардов долларов. По данным источников, фонд потратит десятки миллиардов на портовую инфраструктуру за пределами пролива. Эмират называет эту стратегию "Ноль Ормуз".Шейх Халед, которому за сорок, играет и важную дипломатическую роль: недавно он стал одним из самых высокопоставленных арабских чиновников, встречавшихся с иранским президентом Пезешкианом. После начала войны чиновники Абу-Даби подчеркивали акцент на национальной инфраструктуре в переговорах с Уолл-стрит, включая Ларри Финка из BlackRock. К маю фонд заключил с BlackRock, Temasek и Adnoc соглашение о совместных инвестициях до 30 миллиардов долларов в энергетику, транспорт и логистику.Риски и сложностиШаги Абу-Даби укрепят позиции Трампа в отношении Ирана и откроют возможности для иностранных управляющих активами. Но военные угрозы Ирана остаются проблемой: портовая зона, где расширяется эмират, ранее подвергалась ударам иранских снарядов. Профессор Лондонской школы экономики Штеффен Хертог отметил: "Даже восточные порты ОАЭ находятся близко к Ирану и в зоне досягаемости дронов и ракет малой дальности".Опыт Саудовской Аравии показывает риски: королевству пришлось временно закрыть трубопровод до Красного моря после нападений проиранских ополчений. Устранение зависимости от Ормуза будет сложным и дорогостоящим: трубопроводы помогают отводить нефть, но перевозка газа или алюминия сложнее. Тем не менее у ОАЭ есть преимущество перед Катаром, у которого нет альтернативных маршрутов.Принц также возглавляет исполнительный комитет Adnoc, который строит второй нефтепровод для удвоения экспорта через Фуджейру. На встрече в мае он поручил ускорить проект. Усилия L'imad — часть более широких усилий ОАЭ, где DP World также расширяется в Фуджейре.Министр финансов США Скотт Бессент предсказал, что через два года Ормуз "будет как никчемный кусок воды". Это легче сказать, чем сделать: война тянется месяцами, и даже министр энергетики Катара назвал взгляды Бессента "совершенно неправильными". В августе ОАЭ заявили о прекращении экономических связей с Тегераном после обвинений в запуске ракет по его территории.Влияние и советникиВозглавляет направление в L'imad Джасем Аль Зааби, которого прозвали "Денежным человеком" Абу-Даби. Он и Саиф Саид Гобаш активно участвуют в обсуждениях партнерства с BlackRock. Иностранные фонды, такие как BlackRock, имеют опыт крупных проектов и получают прибыль от стабильного денежного потока портов.Дяди принца, шейх Тахнун и шейх Мансур, сохраняют огромное влияние. Тахнун курирует фонды с активами более 1 триллиона долларов и выполняет роль дипломатического эмиссара с Ираном. Мансур — вице-президент ОАЭ и председатель центробанка и Mubadala на 385 миллиардов долларов."Политика "Без Ормуза" крайне важна для защиты ОАЭ от дальнейшей нестабильности в проливе, — сказала Санам Вакил из Chatham House. — Но с учетом новых методов войны и растущего влияния Ирана ОАЭ должны подготовиться и к нацеливанию на инфраструктуру из Ормуза".

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мировая экономика, оаэ, скотт бессент, blackrock, adnoc, bloomberg, ларри финк, иран, абу-даби