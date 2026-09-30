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В США предостерегли Европу от замены американского оружия

В США предостерегли Европу от замены американского оружия - 30.09.2026, ПРАЙМ

В США предостерегли Европу от замены американского оружия

Стремление Евросоюза при перевооружении отдавать предпочтение европейскому оружию вместо американского может привести к разногласиям между союзниками и ослабить | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:50+0300

2026-09-30T15:50+0300

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ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Стремление Евросоюза при перевооружении отдавать предпочтение европейскому оружию вместо американского может привести к разногласиям между союзниками и ослабить трансатлантическое сотрудничество в оборонной сфере, заявил посол США при ЕС Эндрю Паздер."Стремление Евросоюза оказать поддержку своей военной промышленности чревато отчуждением союзников и фрагментацией трансатлантической оборонно-промышленной базы", — приводит Euronews слова Паздера.Еврокомиссия и страны ЕС продвигают меры, которые должны увеличить долю оружия европейского производства в оборонных закупках и сократить зависимость от американских поставок. Как отмечает Euronews, Пентагон выступает против такого подхода, несмотря на требования администрации США к европейским союзникам по НАТО больше тратить на собственную оборону.Программа ЕС SAFE предусматривает до 150 миллиардов евро на оборонные закупки, ограничивая долю компонентов из третьих стран 35%. Паздер предложил вместо принципа "сделано в Европе" перейти к "сделано в НАТО", чтобы сохранить доступ американских производителей к европейским контрактам, сообщает Euronews.По словам посла, при выборе вооружений европейские страны должны руководствоваться их возможностями и доступностью, а не местом производства."Только наши враги выигрывают, когда мы перестаем заботиться о том, чтобы у нас было самое эффективное оружие. Одно нападение могущественного противника на союзника — и мы все будем рады, что сосредоточились на превосходстве в вооружении, а не на региональной экономике", — заявил Паздер.В то же время в самом ЕС единой позиции по приоритету европейского оружия нет. По данным Euronews, ряд стран выступает против чрезмерного протекционизма при оборонных закупках, учитывая производственные возможности американского ВПК. Паздер заявил, что Вашингтон намерен добиваться сохранения доступа американских производителей к будущим европейским оборонным программам.

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мировая экономика, сша, вашингтон, ес, нато, оружие