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Парламент Нидерландов поддержал новые правила для аэропорта "Схипхол" - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Парламент Нидерландов поддержал новые правила для аэропорта "Схипхол"
Парламент Нидерландов поддержал новые правила для аэропорта "Схипхол" - 30.09.2026, ПРАЙМ
Парламент Нидерландов поддержал новые правила для аэропорта "Схипхол"
Парламент Нидерландов поддержал первые за 18 лет новые правила для аэропорта "Схипхол" под Амстердамом – крупнейшего авиационного узла Европы - ограничивающие... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:17+0300
2026-09-30T11:17+0300
бизнес
нидерланды
амстердам
европа
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Парламент Нидерландов поддержал первые за 18 лет новые правила для аэропорта "Схипхол" под Амстердамом – крупнейшего авиационного узла Европы - ограничивающие число рейсов в год и предполагающие снижение шума от самолетов, сообщила телерадиокомпания NOS. "Большинство в палате представителей (нижней палате парламента) поддержали авиационное решение, согласно которому кабмин устанавливает новые правила для "Схипхола", ограничивающее шумовое загрязнение и число рейсов", - сообщил телеканал. Эти новые правила устанавливают для аэропорта максимум в 478 тысяч рейсов в год, включая 27 тысяч в ночное время. В настоящее время "Схипхол" обслуживает 499 тысяч рейсов в год, в том числе 30 тысяч ночных. Шум от самолетов должен снизиться, согласно указу, до 20% днем и до 15% ночью. Как сообщается, большинство депутатов поддержали нововведения, однако оппозиция заявила о "юридически неопределенном пути" и указала на то, что экологические организации уже заявили о намерении подать иски. В январе пятнадцать муниципалитетов в Нидерландах призвали власти полностью закрывать "Схипхол" на ночь ради защиты сна и здоровья местных жителей. Они заявили, что шум от самолетов может достигать 80 децибелов, что сравнимо с шумом от движущегося поезда. Ночные рейсы, по их утверждению, оказывают шумовое воздействие на людей в десять раз большее, чем дневные, поскольку нарушают сон.
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бизнес, нидерланды, амстердам, европа
Бизнес, НИДЕРЛАНДЫ, Амстердам, ЕВРОПА
11:17 30.09.2026
 
Парламент Нидерландов поддержал новые правила для аэропорта "Схипхол"

NOS: парламент Нидерландов поддержал новые правила для аэропорта "Схипхол"

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Парламент Нидерландов поддержал первые за 18 лет новые правила для аэропорта "Схипхол" под Амстердамом – крупнейшего авиационного узла Европы - ограничивающие число рейсов в год и предполагающие снижение шума от самолетов, сообщила телерадиокомпания NOS.
"Большинство в палате представителей (нижней палате парламента) поддержали авиационное решение, согласно которому кабмин устанавливает новые правила для "Схипхола", ограничивающее шумовое загрязнение и число рейсов", - сообщил телеканал.
Эти новые правила устанавливают для аэропорта максимум в 478 тысяч рейсов в год, включая 27 тысяч в ночное время. В настоящее время "Схипхол" обслуживает 499 тысяч рейсов в год, в том числе 30 тысяч ночных.
Шум от самолетов должен снизиться, согласно указу, до 20% днем и до 15% ночью.
Как сообщается, большинство депутатов поддержали нововведения, однако оппозиция заявила о "юридически неопределенном пути" и указала на то, что экологические организации уже заявили о намерении подать иски.
В январе пятнадцать муниципалитетов в Нидерландах призвали власти полностью закрывать "Схипхол" на ночь ради защиты сна и здоровья местных жителей. Они заявили, что шум от самолетов может достигать 80 децибелов, что сравнимо с шумом от движущегося поезда. Ночные рейсы, по их утверждению, оказывают шумовое воздействие на людей в десять раз большее, чем дневные, поскольку нарушают сон.
 
БизнесНИДЕРЛАНДЫАмстердамЕВРОПА
 
 
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